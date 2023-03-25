三隧分流︱林世雄認部份上班族出行時間模式難改　料不會三隧齊塞

政府將在8月收回西隧專營權後，實施三隧分流首階段的「633」方案，隨後會在第二階段實施不同時間不同收費方案。運輸及物流局局長林世雄今日（25日）在電台節目表示，預料第二階段實施後，可減少一成車流，有信心不會「三隧齊塞」，但他指不少市民有「剛性需求」，難以改變出行模式，期望新收費能為彈性上班人士提供誘因，延遲出門，以縮短塞車的時間。



▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼



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林世雄早上在港台節目表示，首階段西隧收60元，紅隧、東隧收30元是中途方案，形容在東隧和紅隧的加價比較溫和，讓市民適應新收費安排，並同時減少繁忙時間車流和改變市民出行習慣，早一點或遲一點上班，縮短繁忙時間的時段，減少市面塞車的情況。

他續指，要分兩階段推出三隧分流方案，是因為當局8月收回西隧專營權後，需要更換營運商，亦要配合「易通行」，待營運商、駕駛者都適應後，便會在今年底推出不同時段不同收費，亦即每兩分鐘遞加2元。他預料在第二階段實施後，可減少一成車流，並理順三隧，故有信心不會令到情況惡化，令「三隧齊塞」。

被問到三隧分流研究報告是參考2021年數據，現時疫後復常，西隧的車流量會否較疫情期間高，無容量接收其餘兩隧分流的車輛，林世雄指市民有「剛性需要」，即需求彈性較少，例如9時上班的「打工仔」即使提早出門吃早餐，亦難以避過塞車時間：「有啲我哋叫做flexi-hour，可能都返9點9嘅，變咗呢一類，我哋係提供誘因，令到佢改變出行模式，我哋唔預計所有喺繁忙時段出行嗰啲，都能夠避得到繁忙時段，冇辦法㗎，呢個社會時實上有好多剛性需求。」

運輸及物流局3月22日公布三隧分流新方案。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於有聲音要求港府興建第四條海底隧道，林世雄則在商台節目《政經星期六》回應指，難以再在九龍找到策略性地點加建隧道，正着手研究在交椅洲人工島興建，預計2030年落成。他又透露，正探討增加更多「泊車轉乘」地點並調整收費，其中新界西人口達200至300萬，若能在區內的港鐵站提供更多泊車轉乘，將有助紓緩路面交通擠塞情況。

他續指，對限制本港私家車數目持開放態度，將會研究早前增加汽車首次登記稅及牌費後的效果，了解限制車輛總數的科學理據，並會平衡本港經濟、人口及用車比率等因素。