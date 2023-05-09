三隧分流｜紅隧東隧技術上可貴過西隧　羅淑佩：考慮市民接受程度

三隧分流將於８月實施，議員早前對於如何調整收費較有意見。相關修訂條例草案今日（9日）在立法會逐條審議，有議員關注若果分流效果不佳，會否進一步調整收費或時段，以達致更好效果。



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繁忙時段可調整 以應對車流高峰期

有議員關注車流高峰期若有改變，政府如何調整時間。運輸署助理書長梁世豪表示，若採取不同時段不同收費後會調整，有兩個調整方法，一是整個時段前後移動，二是縮短繁忙時段的時間。他舉例說，如上午繁忙時間收費的開始及結束時間延後15分鐘，開始一步步加價的過渡時段就由原本7時半開始改為7時45分，相對地，結束前的過渡時段亦延後15分鐘。而縮短時間方面，假設縮短15分鐘，就會將過渡時段提早15分鐘發生，而過渡時段的時限和逐次調整的分段數目不變。

實政圓桌議員田北辰則關注費用調整，指現行方案可讓運輸署署長每6個月調整收費，每次上限3元，總上限15元。如將西隧減最多15元，即會由60元減至45元，相對地紅隧、東隧則可由40元加至55元，變成紅隧、東隧比西隧貴10元。他提出是否可以將調整上限由15元轉為10元，令到三隧大調整都只是全部50元，而不會出東隧、紅隧比西隧還貴的「倒掛」情況。此外，政府的分流方向是否真的做到將來「最方便隧道收最貴」的情況。

運輸署署長羅淑佩回應指，從經濟學上當然會考慮「最方便隧道收最貴」，亦聽到意見指紅隧是最方便隧道，但亦要考慮市民接受程度和負擔能力，以及交通流量。將來若在收費上有政策性改變，必須與公眾和立法會有成熟討論才作決定。