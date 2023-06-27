粉嶺高球場｜促政府收地起屋　新思維：可搬遷球場至竹篙灣

政府預計今年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，其中9公頃擬用作興建公營房屋，城市委劃委員會日前舉行多場公聽會聽取意見，惟遭各方人士反對。新思維今早（27日）到政府總部請願，並向發展局遞交信件，促請政府下定決心收回用地。



▼6月5日 粉嶺高球場安排傳媒視察將被政府收回的土地▼



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指「 未決定用途」令人誤解政府支持保留球場

新思維副主席崔定邦指，發展局日前將粉嶺高爾夫球場約9.5公頃地段由「擬建公營房屋用地」暫時修訂為未決定用途，認為政府「口講有誠意」興建公屋，但此舉令人誤解政府是否支持保留球場。

他又指，興建房屋需要「熟地」，惟政府未來10年用作規劃的土地現時大多是未填海、未收回土地，或是棕地，促請政府9月收回土地後，短期內可將球場用作休憩用途，長遠則興建公屋。

新思維建議可將高爾夫球場搬遷至竹篙灣第二期康樂用地。（陸家輝攝）

倡增加連接道路 紓緩粉錦公路迴旋處壓力

對於回應高爾夫球需要，新思維建議可將球場搬遷至竹篙灣第二期康樂用地，並將球場用地擴大至18公頃。新思維強調並不反對高爾夫球運動，惟興建公屋涉及扶貧、人口發展及經濟發展等事宜，是香港必須盡快解決的社會問題。

對於興建公屋後當區可能人口過剩，增加粉錦公路迴旋處的負荷，新思維建議增加主要車流出入口連接保健路、太平邨及北區醫院，減少依賴粉錦公路出入，並興建行人輸送系統，鼓勵市民步行往來。