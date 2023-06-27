楊何蓓茵：公務員必須維護憲制秩序　高層應樹立好榜樣

由公務員事務局局長楊何蓓茵率領的特區政府常任秘書長及部門首長研修及考察團，今日（27日）上午完成在北京的國家行政學院的研修課程，下午抵達浙江省參觀《五四憲法》歷史資料陳列館。楊何蓓茵指，特區公務員必須正確理解和維護由國家《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，而高層公務員應樹立好榜樣。



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復旦大學中國研究院院長張維為今日上午為學員主講中國民主政治，國家行政學院為學員舉行結業儀式，國家行政學院副院長龔維斌逐一向學員頒授結業證書。

楊何蓓茵下午與常任秘書長及部門首長轉赴浙江省，在杭州參觀《五四憲法》歷史資料陳列館，亦即中華人民共和國第一部憲法、五四憲法起草地。她晚上於其社交網站表示，《憲法》是國家的根本法，特區公務員必須認識國家《憲法》，也必須正確理解和維護由國家《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，而高層公務員應樹立好榜樣。

研修及考察團一行人晚上於到岳湖景區觀看大型山水實景演出《印象西湖》。楊何蓓茵指，一眾學員對於山水實景演出，展現西湖的自然神韻，均感到歎為觀止，掌聲不絕於耳，她已是第2次觀賞《印象西湖》，但依然覺得演出吸引，「被迷住了」。

研修及考察團明日（28日）繼續於浙江省了解基層治理和共同富裕的實踐經驗。