沙中線｜拒回應檢控是否終結　甯漢豪全程背對記者與謝偉銓密酙

港鐵沙中線工程2018年被揭發剪短鋼筋等連串問題，屋宇署及後展開調查，僅就整個項目的製冷機房偏離批准圖則提出票控總承建商禮頓，禮頓於周二（27日）認罪，罰款4萬元。有議員更稱政府已劃線不會再提檢控。發展局局長甯漢豪今日拒回應沙中線承建商是否仍會面對當局的檢控。



她今日（28日）出席立法會會議，離開會議廳時一直與議員謝偉銓密密酙，全程以背部面向記者，對記者有關沙中線的檢控工作後續問題置若罔聞。



沙中線紅磡站2018年5月底被揭發剪斷鋼筋醜聞後，時隔5年終於首宗涉案案件成立。總承建商禮頓被控違反《建築物條例》，嚴重偏離獲批准圖則，今被判罰4萬元，低於上限100萬元及監禁三年。

田北辰：聽聞政府已劃線不再提控

曾任東鐵主席的立法會議員田北辰今早在電台節目中指，曾聽聞有消息指政府已就事件劃線，不會再提控告，認為政府需要交代。

而按政府架構，屋宇署屬發展局轄下部門，發展局局長甯漢豪今早出席立法會大會，大批傳媒早已守候等待她回否沙中線醜聞的檢控工作進展。

不過，當她離開會議廳時，全程與建築、測量、都市規劃及園景界立法會議員密密酙，全程以背脊示人，未有正面望向守候的傳媒，對記者問及沙中線會否再有檢控時，完全置若罔聞，未有轉身回應。