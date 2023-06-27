沙中線醜聞︱事隔5年承建商違例成立判罰4萬　警方尚未刑事檢控

沙中線紅磡站2018年5月底被揭發剪斷鋼筋醜聞後，時隔5年終於首宗涉案案件成立。總承建商禮頓被控違反《建築物條例》，嚴重偏離獲批准圖則，今被判罰4萬元，低於上限100萬元及監禁三年。



立法會議員張欣宇表示，今日這宗案件只佔整個沙中線工程問題中的一小部份，而其餘被揭發連續牆及月台層板鋼筋被剪短、鋼筋未妥善連接螺絲帽等問題，則由警方負責進行刑事調查及檢控，但至今仍未有任何有關調查進展的消息。



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屋宇署轉介予承建商紀律委員會紀律處分禮頓

港鐵沙中線程進行期間爆出剪短鋼筋、擅改圖則等問題，總承建商禮頓原被票控違反《建築物條例》，控方今改控違反《建築物條例》第40(2A)(b)及(d)條，禮頓透過律師代表承認控罪，被判罰款4萬元。屋宇署將根據《建築物條例》轉介予承建商紀律委員會展開紀律處分程序。

控罪不涉「剪筋」、無連接螺絲帽等重大問題

今次審議的案件中，只涉及紅磡站列停放處一角，約200平方呎，只佔整個紅磡站擴建工程範圍很小部分；而公眾最關注的工程問題，包括被揭發連續牆及月台層板鋼筋被剪短、鋼筋未妥善連接螺絲帽、鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽的長度不達標、南面及北面連接隧道及列車停放處的「檢查及測量申請表格」大量遺失等，均未有包括在控罪之內。

獨立調查委員會報告遮去7段涉刑事部份

翻查過去報道，沙中線紅磡站工程醜聞於2018年被揭發，其後政府成立獨立調查委員會以釋除公眾疑慮，委員會在2年後即2020年公開最終報告，當中共有7段內容因涉及刑事調查及刑事檢控而被遮蓋，時至今日再過去3年，有關內容仍未被公開，而警方亦未作出檢控。

張欣宇指警方負責進行刑事調查及檢控，但至今未有任何相關消息。（馮子健攝/資料圖片）

違例案只涉及製冷機房鋼筋混凝土基腳工程

立法會議員張欣宇指出，今日審議的案件只涉及一個約200平方呎製冷機房的鋼筋混凝土基腳工程，只佔整個沙中線工程問題中的一小部份，而其餘被揭發連續牆及月台層板鋼筋被剪短、鋼筋未妥善連接螺絲帽等問題，則由警方負責進行刑事調查及檢控，但至今未有任何相關消息，他亦正向政府查詢。