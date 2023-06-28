騙案不斷｜林新強促修例賦權執法機構可即停騙徒戶口

本港今年首季錄得8886宗騙案，較去年同期升65%，佔整體罪案數字逾4成。法律界立法會議員林新強今日（28日）在立法會會議上提出質詢，認為有需要改善法例，以便賦權執法機構即時停止騙徒銀行戶口，又指如當局認為無修例必要，是否等同認為「市民自己蠢，可以繼續被騙下去？」



林新強又問及過去1年，涉及4大銀行即匯豐、中銀、渣打及恒生的客戶的騙案總數及騙款總額。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，金管局及警方沒有就個別銀行備存詐騙數字及金額資料，又稱不論銀行規模都需要監察，銀行知悉騙案都會盡快跟進。

許正宇：信息共享銀行聚焦分享懷疑詐騙活動

許正宇又指，金管局一直與警方加強信息共享，警方的反訛騙及洗黑錢情報工作組於2017年成立，在本年6月底已經與28間銀行有合作，加強雙方的情報分享，工作組已經識別2.1萬個傀儡戶口。此外，他指在金管局、銀行工會及警務處的推動下，銀行之間的信息共享銀行6月開始運作，已經有5間銀行參加，聚焦分享懷疑詐騙信息活動。

批政府未能提供數據、質疑如何打擊詐騙？

而對於許正宇的回覆，林新強斥連簡單、直接的問題，保安局、金管局都未能提供數據，質疑當局何以打擊騙案？許則指，制度會監察複雜、不尋常、有可疑的問題，「大網可以撈到更多」，認為現有制度更廣泛、徹底。

選委界立法會議員譚岳衡指，部分海外騙案有技術手段，堵不住就要從預防著手，例如技術封鎖，讓其不能接觸普通市民；舉辦講座，提高市民防範意識。

何敬康促銀行就用戶受騙負一定程度責任

新民黨選委界立法會議員何敬康稱，部分個案盜用客戶信用卡資料，非實體卡交易截取用戶手機一次性密碼騙取轉賬，銀行拒絕負責，令客戶蒙上損失，冀銀行開發其他身份確認方式，就用戶受騙負上一定程度責任。

許正宇回應指銀行必須公平待客，內部有系統管理信用卡風險，如客戶遇到騙案已經盡快報告，銀行應該考慮客戶努力情況，以及考慮個人實際情況，如弱勢社群等情況。