輸入外勞｜准低技術職位申請　孫玉菡：僱主需盡力聘本地人展誠意

政府宣布兩個行業計劃，並放寬現有補充勞工計劃，原訂計劃下一般不得輸入外勞的26個低技術或非技術職位，將可輸入勞工兩年。勞工及福利局局長孫玉菡今日（25日）在電視節目表示，即使補充勞工計劃「優化」後，僱主可就26個職位提交申請，但相關申請不一定獲批。他表明當局會嚴格把關，僱主需要展現盡可能先聘用本地工人的「誠意」，其申請才會獲得信納，「申請入咗唔一定要處理，你要盡左最大努力，仲有短缺先會處理。」



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孫玉菡在《講清講楚》表示，補充勞工計劃的「優化」會沿用慣常做法，申請須經勞顧會審批。他表明，僱主可就26個職位提交申請，惟不一定獲批，「其實主要係把關，申請入咗唔一定要處理，你要盡左最大努力，仲有短缺先會處理。」他表明，其中的審批條件包括僱主能否展現盡可能先聘用本地工人的「誠意」。

證明聘本地工仍不足填補短缺才會信納

他續指，當僱主遞交申請後，須進行四周本地招聘，勞工處亦會轉介求職者，事後當局也會核對相關的聘用情況，如僱主已盡量聘用本地工人，仍不足以填補短缺，展現到這種「誠意」才會信納、繼續考慮其申請。他稱當局會在這方面嚴格把關。

▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



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現存16萬低技術勞動職位

孫玉菡也解釋，因補充勞工計劃本身已有1:2外勞與本地工人的比例限制，所以26個職位可輸入數量不會「封頂」。他又指，本港勞動人口在過去五年間由368萬跌至346萬人，當中低技術勞動人口減少約16萬人，輸入外勞是小部份勞動力，且在本地工人優先就業下，相信不會影響本地人就業，「缺16萬缺口，好大空間畀本地人搵工做。」

有勞工界擔心輸入外勞會影響本地工人的薪酬待遇，孫玉菡則指，大部份從事26個職位的都是本地工人，外勞只屬少數，「市場上中位工資係本地工人決定。希望透過供求定律，工資中位數真正反映市場需求。」他也表示，理解勞方的擔憂，當局會小心留意相關數據是否如實反映市場上的工資中位數。

理解勞方會議提早離開 強調會保障本地工人

早前勞顧會會議談及補充勞工計劃放寬26個職位可輸入外勞時，會上6名勞方委員提早離場抗議。孫玉菡表示，能夠理解勞方委員的立場，會以最大誠意與各委員商討，當局也會找方法保障到本地工人、令勞顧會放心，包括商討當勞資雙方委員就一宗申請投票，票數打和時，作為主席的勞工處處長會怎樣處理，「點做令大家信服，係要做好嘅細節。」他也指，未來會向勞顧會提供數據，並會向公眾、立法會匯報相關數據及情況。

此外，被問到政府在扶貧工作上似無大進展，孫玉菡表示不認同，續指「共創明『Teen』計劃」屬第一步，且已規劃其他計劃，包括社區客廳、課後託管、及關愛隊。就是否需參考青年藍圖設定制訂扶貧藍圖，他回應指現時已有精準扶貧的群組，包括劏房戶、單親家庭、獨居長者及雙老。

勞工及福利局局長孫玉菡。(資料圖片／林靄怡攝)

打擊濫用2元車資優惠 調整金額非此刻重點

孫玉菡也表示，扶貧委員會已開會討論以往貧窮線的不足，現時也已有精準扶貧的目標群組，委員們亦有共識未來需設立多維指標，「大方向大家一致，技術點落實。」他續指，料今年內或明年初完成相關工作，並向大眾公布。

他也表示，社福開支屬政府最大筆恆常開支，但政府在社福方面對市民有很大承諾，會繼續重視，未來會一直增加社福資源的投放。就政府明日開始加強打擊違規使用2元乘車優惠，孫玉菡強調，目前想打擊的是違規使用、即沒有資格使用2元乘車優惠的人，會否調整優惠金額非此刻重點。

至於社會近來很關注精神健康議題，孫玉菡稱最近曾與24間精神綜合服務中心的營運者會面，了解他們對服務衍接、資源、專業需求等方面的意見，未來會繼續與他們溝通，期望在社區為有需要人士提供更好服務。