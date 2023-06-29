青評會支持愛國主義教育法　冀設「一國兩制」資料館多講「一國」

人大常委會公布《愛國主義教育法》草案諮詢公眾，當中也有條文觸及香港。青年時事評論員協會副主席甘文鋒指，愛國最基本的層次在法規上尊重國歌國旗，不會進行危害國家安全的事；對於治港者，愛國的要求更高。他認為「一國兩制」實行20多年，惟相關教育不完整，希望可成立「一國兩制」的資料館，特別講述「一國」，使愛國教育落實得更好更全面。



身兼青年時事評論員協會主席的立法會議員周浩鼎指，讓下一代認知祖國文化是構建民族情感的開始。



《愛國主義教育法草案》提請全國人大常委會初審。身兼青年時事評論員協會主席的立法會議員周浩鼎指，讓下一代認知祖國文化是構建民族情感的開始。（李宇婷攝）

《愛國主義教育法》全文5章38條，其中第22條涉及港澳台，訂明「國家採取措施」開展歷史文化教育和國情教育，增強港澳台同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，「自覺維護國家統一和民族團結」。但條文未特別提到港澳台人士職責。

甘文鋒留意到愛國主義被污名化，但強調愛國是天經地義，認為要多提及共產黨在歷史上的成績，包括近來討論得比較多的中國式現代化，認為中國共產黨帶領的是和平的現代化，展示現代化不一定要如歐洲國家的要搶或殖民，對下一代比較負責任的做法。

他又提到，香港學生出席的內地交流團比較形式化，雖說「多去好過少去，少去好過唔去」，但學生去完交流團並不太了解內地發展，建議民青局可以跟進，令交流團的影響得以延續。

建議設立青年文化大使計劃

另外，青年時事評論員秘書長羅崑提出有關文化認同的建議。他指，香港是中西文化匯聚的國際城市，應充分利用「一國兩制」優勢和發展空間，做好聯通國際的角色，祖國不斷發展的同時，全世界不同國家必然會和祖國磨合，認為香港年青人最有條件向世界推銷中華文化，認為需要提升本地青年認識中國歷史，建議政府推動香港故宮文化博物館和全國各省史博物館有更多的聯繫，以便策劃相關的展覽； 政府設立青年文化大使計劃，以推動青年認識中華文化的漢字等；希望政府加大力度鼓勵民間組織和本地青年藝術家講好中國故事。