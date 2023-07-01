七一｜逾百年粉嶺高球場收地爭議下免費開放　數百市民入場嘆不捨

有逾百年歷史的粉嶺高爾夫球場於七一慶回歸日，免費開放「1至8號洞」球場予公眾參觀遊玩。即使粉嶺高球場近期收地爭議不斷，又遇上陰晴不定，仍無損大批市民攜老扶幼來親子遊，體驗球場內的豐富活動。許多市民對於高球場將被收回建公屋，紛紛大嘆不捨：「個球場用嚟起樓，係浪費咗塊綠化地，真係好可惜！」



+ 25

香港高爾夫球會（球會）慶祝七一回歸，於今日下午2時至6時舉辦同樂日，由於高球場罕有免費開放，加上政府明言收回土地建屋計劃不變，有可能是最後一次開放日，吸引眾多市民前來參觀和體驗活動。

逾百年難得免費開放 數百人珍惜收地前最後懷緬「打卡」

《香港01》記者到球場視祭，至少有數百人分散在不同角落，場內有豐富戶外活動，例如試玩高爾夫球及木球，體驗區內長期人潮不絕，大排長龍。「齊享攀樹樂」、「親親小馬仔」等親近大自然的活動亦廣受歡迎，不少家長特地帶子女前來拍照「打卡」留念，場內充滿一片歡樂笑聲。除了免費體驗活動，亦有職員及教練協助市民，並向兒童派發相關紀念品，助他們留下珍貴回憶。

一家大小試玩體驗高球 小朋友跑綠地「放電」

其中市民楊小姐與子女是首次來粉嶺高球場，她說香港本身沒有很多提供給小朋友遊玩的大型戶外場地，今日特地帶子女來「放電」親親大自然，幼女還精心打扮，刻意穿着球衣來「打卡」。她又指，雖然香港有兒童娛樂設施，但不少收費昂貴，加上在網路宣傳下，經常人頭湧湧，對她攜子女出行不是很便利。楊小姐又希望球會日後再舉辦更多公眾開放日，例如在平日或週末開放，讓更多小朋友來體驗，對他們的成長很有幫助。

另一位市民陳太帶兒子來體驗打高爾夫球，因為場內有教練協助，兩母子都很快上手。她表示此次高球場難得向公眾開放，當然要帶家人來試玩，對於場內開放的設施感到滿意，而且教練及職員很專業。但她不滿球會的免費接駁巴士安排，沒有提供清晰指示，令她們「白等」，日後球會如再有機會對外開放，必須改善相關接駁服務。

市民反對收地建屋 冀球場轉為綠化公園全面開放

至於陳小姐是業餘攝影愛好者，趁着球場免費開放來拍攝美景。她知悉早前政府聲明會收回球場土地來建屋，亦有不少球會團隊反對。陳小姐指，如站在保育角度，球場應全面開放給大眾，作為北區城市公園，以配合北部都會區發展政策，助城市和鄉郊共融。

她認為，粉嶺高球場現時開放只是「一千零一日」，平日公眾都無法享用場內設施。陳小姐建議，政府應收集各方意見加以評估，而不是只聽取球會及相關利益團體與持份者的意見。若以市民受惠為主，可順勢所趨，將球場轉為全年開放的綠化公園，給公眾使用。

劉太(右)與劉先生藉着同樂日來高爾夫球場拍照打卡，劉太對球場被收地建屋表示反對，建議政府選擇周邊區域，不影響球場範圍。（劉鑫梅攝）

另一位市民劉太亦對收地建屋表示反對，她認為此舉「大煞風景」，浪費了香港僅存的綠化地。她形容，粉嶺高球場視野良好，與外國相似，若政府需要闢地建屋，應選擇在周邊地區，而避免入侵球場範圍，令場內環境受破壞。她不捨地說：「個球場用嚟起樓，係浪費咗塊綠化地，真係好可惜！」

輪候接駁車人龍延伸百米現插隊亂象 市民批球會安排欠佳

此外，由於這次粉嶺高球場免費開放，實屬機會難逢，吸引大批市民前來到訪。尚未到開放時間，在上水火車站B2出口已有逾百人排隊輪候接駁專車，人龍延伸逾百米。其間，更有排隊市民報稱被插隊，一度出現鼓躁，但一直沒有職員在場協調，幸沒有發生不愉快事件。有市民甚至要改為徒步15分鐘，或自行乘搭其他交通工具前往球場，故批評球會的交通安排欠佳，應安排更多協調人手及加開接駁專車班次。

+ 3

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！