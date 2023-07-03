23條立法｜鄧炳強：涵蓋間諜及網絡罪行　「網上巡邏」偵測軟對抗

《香港國安法》實施三周年，外界關注何時會「再下一城」就《基本法》23條立法。保安局局長鄧炳強接受報章訪問，透露立法方向及部分條例內容會涵蓋間諜活動及網絡上違反國家安全的罪行，清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任等，打撃「軟對抗」等煽動行為、網絡言論和刊物等容易激化社會大眾。



《香港國安法》實施三周年，外界關注何時會「再下一城」至《基本法》23條立法。保安局局長鄧炳強今日（3日）接受報章訪問，透露立法方向及部分條例內容會涵蓋間諜活動及網絡上違反國家安全的罪行。（鄧炳強Facebook圖片）

鄧炳強接受《大公報》訪問時表示，《基本法》23條立法會考慮本港近年的社會狀況，及所面對的國家安全風險。他提到國安處上月拘捕一名涉嫌在網上發布具有煽動意圖的訊息的63歲武術教練、一批人於今年3月在旺角出售《羊村》繪本等，指社會上仍存有「軟對抗」等煽動行為、網絡言論和刊物等容易激化社會大眾。

他續指，一些危害國家安全的分子，仍然以不同方式，鼓吹和滲透以及串謀勾結外國勢力，間諜活動的風險亦不容忽視，有國家的情報機構曾公然說，會羅致秘密情報人員，深入掌握有關中國的材料。

鄧炳強表示港府正審視現有法例未有涵蓋的行為，包括堵塞間諜活動和網絡方面的缺口，以制定有效和務實的方案和條文。他透露《基本法》23條立法方向及部分條例內容，會涵蓋間諜活動及網絡上違反國家安全的罪行，又指會進行「網上巡邏」，偵測危害國家安全的勢力以「軟對抗」手法散播反中亂港信息，並追究涉及違法活動的人或組織的刑事責任。