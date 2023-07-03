樂建居｜李梓敬倡私樓納入計劃助置業　何永賢：暫時無諗過

立法會房屋事務委員會今日（3日）召開會議討論私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，供「特定目標群組」置業。新民黨李梓敬關注政府會否將發展商正在興建的私樓項目納入該計劃，以合理價值盡快供應給市場。房屋局局長何永賢直言：「暫時無諗過」。另外，「A4」梁文廣關注「樂建居」的定價，詢問當局未來會否可以再調整售價。



政府推出「樂建居」計劃，將私人參建資助出售房屋。（資料圖片）

李梓敬表示，香港近年來的房屋需求不斷攀升，而土地供應卻嚴重不足，樂見政府採取行動，推出先導計劃，鼓勵私人發展商參與興建和出售資助房屋，並釋放私人土地，以加快建屋速度，以滿足市民的住屋需要。

提到政府為鼓勵私人發展商申請改劃土地而提供優惠地價，李梓敬關注政府如何在換地或修訂地契時提高透明度，以釋除市民對於「官商勾結」和「利益輸送」的疑慮。另外，由於發展商參建居屋需要時間，「遠水不能救近火」，李梓敬詢問政府是否會考慮採取措施鼓勵或強制發展商，提供現有樓花或興建中的私人物業，轉作為私人參建居屋，以盡快提供價格合適的單位。

強調樂建居與現行補地價制度無分別

房屋局局長何永賢重申，發展商參建「樂建居」所有的優惠地價與現行補地價制度無分別。至於現正興建的私樓單位，能否參加「樂建居」項目，何永賢直言：「暫時無諗過」，目前主要以未開發的土地作為計劃的試行點，強調倘先導計劃受歡迎，不排除會吸納其他計劃模式。

李梓敬形容，發展商不是「開善堂」，政府怎樣確保發展商提供的居屋，不會為了利潤而犧牲質素？何永賢強調政府不會回購「樂建居」的房屋，所以發展商「要自己睇住個質素……招牌都擺咗出嚟」，亦會有獨立檢測人士檢查「樂建居」的質素，再向政府提交報告，若政府對樓宇質素不滿意，政府不會出「滿意紙」，屆時發展商即無法進行交易。

選委界立法會議員梁毓偉關注政府會否推出新按揭模式，如「頭輕尾重」的還款方案，甚至讓青年提早購買「樂建居」的樓花，令上樓「見得到或者摸得到」。何永賢表示，歡迎市場提出創新的按揭方法，亦歡近發展商提早銷售樓花，讓年輕家庭及早上樓。

政府推出「樂建居」計劃，冀吸引私人發展商參建次助出售房屋。（資料圖片/余俊亮攝）

定價為市價六五折 參考近年居屋折扣率

會上亦有多名議員關注「樂建居」售價事先訂明採用市價六五折或35%固定折扣率，梁文廣擔心定價欠缺彈性。何永賢解釋「樂建居」售價定於六五折，是參考近年居屋銷售計劃的折扣率，即35%至49%不等，中位數是38%，當局同時參考了2023年居屋售價提供六二折，現在建議折扣比六二折多。

質疑發展商出「少少地」 政府要興建設施「益咗發展商」

梁文廣亦問到買家資格在這個折扣率之下會否微調，亦提到外界擔心如果新界發展商有一大片私人擁有的非住宅土地，用了其中一少部份作「樂建居」，形容這會否「益咗發展商」，「攞少少但（政府）要做更多（社區設施）規劃」。他問到，如何確保發展商興建最多可供出售單位。

何永賢指，私人土地改劃要有清楚參數和限制，買家資格總體與居屋一樣。談到買家限制方面，何永賢說社會較接受整體效益如會考慮青年置業、老人家這兩方面，但何永賢並沒有回應會否「益咗發展商」這個提問。