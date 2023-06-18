樂建居︱何永賢指發展商僅補1/3地價　具誘因激活1000公頃農地

政府推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，房屋局局長何永賢今日（18日）指，發展商須在獲批售樓後一個月內全數推售單位，若有「貨尾」可補十足地價後公開發售，她指雖然單位以市價六五折出售，但發展商只需補三分一地價，「補地價平咗三分二喎，要計埋呢條數喇」，相信有足夠誘因「激活」約千公頃的農地，增加土地供應。



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何永賢在商台節目《政好星期天》表示，參與興建「樂建居」的發展商，須聘請獨立顧問驗收樓宇，及向差估署提交報告，當局會審批價單，發展商須在獲批售樓後一個月內整批出售，如未能完全售出，可在下次售樓時再推出，或補十足地價後公開發售，她強調政府不會回購單位，否則可能因為「包底」，而影響房屋質量、配套等。

房屋局局長何永賢。(余俊亮攝)

「補地價平咗三分二喎，要計埋呢條數喇」

外界關注單位按市價六五折出售，會影響發展商誘因，何永賢指出，現時私人發展商持有約1,000公頃農地，相信補三分一地價，已有足夠誘因「激活」土地供應，「雖然價錢六五折，但補地價平咗三分二喎，要計埋呢條數喇」，她又表明，若賣地低於底價，政府不會強行賣地。

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須聘獨立專業人士驗樓才批滿意紙

她又指，期望單位適合四人小康家庭，因此發展商需按規定「封底」，單位面積不能小於280呎，並有不少於70%的375呎或以上單位，發展商要聘請獨立建築師、測量師及工程師驗樓，包括檢查窗戶、渠管、水喉等，當局才會批出滿意紙。

另外，何永賢指今年過渡性房屋有8,000至9,000個單位落成，明年總共提供2.1萬個單位，現時「同心村」已有82%入住率，至於簡於公屋會在2025年首批落成，至2027有3萬個單位，即未來會提供約5萬個單位供輪候公屋人士。就「告別劏房」，她認為未必能單靠政府，要社會各界在各自範疇工作。

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