國家開發銀行香港行長倡政府「控制」電力公司　可適當用中資力量

本港電費近年因國際燃料價格上升而持續向上，直屬國務院的國家開發銀行香港分行行長李曦光，在7月號《紫荊》雜誌撰文指出，電價大幅上漲對普通市民生活帶來了一定影響，世界上政府控制水、電、煤氣等供應「具有普遍性」，建議香港政府謀劃公營機構「對公用事業領域進行控制」，適當的情況下，也可充分利用中資力量，指出國開行與在港央企、國企有密切合作關係，可推動「有效市場」和「有為政府」更好結合。



兩電每年可賺取准許利潤8%

根據政府與兩電簽署的《管制計劃協議》，港燈和中電可按固定資產平均淨值每年賺取准許利潤8%；除了基本電價外，兩電另收燃料調整費，按照使用燃料（燃油、天然氣和煤）的實際價格和原來預測價格的差別每月自動調整，隨着近年國際燃料價格上升而持續上升，淨電費也屢創新高。

國家開發銀行香港分行行長李曦光撰文，建議香港政府謀劃公營機構「對公用事業領域進行控制」，可充分利用中資力量促成。（網上圖片）

香港行長李曦光：世界政府普遍控制水、電、煤氣供應

李曦光指出，供水、供電等行業關係着國計民生的基礎性支柱產業，與國民經濟發展息息相關，更關係着人民群眾的幸福感、安全感、獲得感，「從世界範圍看，政府控制水、電、煤氣等供應具有普遍性。」他指近期香港電價大幅上漲，對普通市民生活帶來了一定影響；而水價保持穩定，得益於東江供水佔比75%，「充分體現了政府掌握公用事業領域的重要意義。」

倡謀劃公營機構對公用事業領域進行控制

李曦光提到，20世紀中葉港英政府曾有意收購中電，控制涉及能源安全、社會穩定的重點行業。他建議香港政府「謀劃公營機構對公用事業領域進行控制」，「適當的情況下，也可充分利用中資力量。」

他表示，國開行與在港央企、國企有密切合作關係，擁有優質穩定的客戶資源，可在此方面發揮積極作用，推動「有效市場」和「有為政府」更好結合，紓解香港市民對民生領域的焦慮。

國開行創立於1994年，由中國財政部和中央匯金投資有限責任公司共同發起設立，是中國一家開發性金融機構，為國務院轄下機構。香港分行2009年成立，是國開行唯一的境外分行，也是香港市場上最大的開發性金融機構，據介紹該行積極支持香港本地經濟社會建設，服務香港融入國家發展大局。