國開行香港行長倡中資銀行引內地企業　啟動北都創科項目奠定基礎

直屬國務院的國家開發銀行香港分行行長李曦光，在7月號《紫荊》雜誌撰文指出，實施北部都會區和明日大嶼交椅洲人工島發展計劃，是香港破解土地資源瓶頸，打造「南金融、北創科」產業布局，國開行香港分行自成立以來，積極支持香港本地經濟社會建設，服務香港融入國家發展大局。



有顧問公司曾估算兩個項目的政府支出需1.5萬億元，接近政府財政儲備的兩倍，倡政府發債支持項目。李曦光表示，當前香港政府的公營機構信用評級較高，融資成本比較低，具備適當擴大負債、加快項目進度的潛力。他亦建議國開行會同中資銀行引領央企、國企、民企客戶着重圍繞北部都會區產業發展規劃，盡快在該區域落地實施一批創科類項目，為初步錨定園區發展方向奠定基礎。



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李曦光：國開行積極支持香港本地經濟社會建設

李曦光表示，國開行香港分行自2009年成立以來，充分發揮開發性金融的獨特功能與優勢，積極支持香港本地經濟社會建設，服務香港融入國家發展大局，未來在參與北部都會區和交椅洲人工島基礎設施建設與規劃編制、為創科產業提供綜合金融服務、幫助公營機構控制公用事業等方面將大有可為。

他表示，無論是完善基礎設施，為居民創造新的優質宜居生活空間，還是打造創科等產業發展基地，都離不開金融的有力支撐。他指國開行作為國家的基礎設施銀行，秉承「增強國力、改善民生」的使命宗旨，多年來以開發性金融實踐破解發展瓶頸，實現了對基礎設施大規模、系統性支持。

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指港府融資成本較低 具備適當擴大負債潛力

李曦光指出，國開行聯合央企、國企在基礎設施建設和園區規劃建設領域保持密切合作，在國內外成功運作了大量「鐵公基」（鐵路、公路、機場）等基礎設施和園區綜合開發等重大項目，成效顯著；開發性金融可充分發揮政府與市場之間的組織協調和項目策劃優勢，整合央企優勢資源，為北部都會區和交椅洲人工島建設編制基礎設施和產業發展規劃以及融資規劃，盡快破題奠定基礎，同時提升整體運作和建設效率。

他表示，當前香港政府的公營機構信用評級較高，融資成本比較低，「具備適當擴大負債、加快項目進度的潛力」，通過政府「孵化」，可以引導更多社會資本參與項目建設，為重點區域發展注入金融動力。他認為在符合《基本法》的前提下，香港可進一步完善財政和金融資源在公共、民生領域的合理配比、配置關系，善用各類資源增強香港發展動能，建議借鑒開發性金融「規劃先行」理念，在制定北部都會區、交椅洲人工島基礎設施和產業發展規劃的基礎上，「結合政府財力，適度提升公營機構負債率，有序加快土地及房屋供給，同時避免香港市民形成財富縮水的預期。」

國家開發銀行香港分行行長李曦光撰文，指國開行未來在參與北部都會區和交椅洲人工島基礎設施建設與規劃編制、為創科產業提供綜合金融服務將大有可為。（網上圖片）

促引央企、國企、民企盡快在北都落實一批創科項目

另外，李曦光指《香港創新科技發展藍圖》明確了創科發展的四大方向和八大重點策略，科技創新是啟動香港經濟高品質發展的重要引擎。截至目前，香港已經擁有超過800家金融科技公司及超過3,700家初創企業，超過10家「獨角獸」企業在香港建立總部，具備了實現創科產業新跨越的良好條件。

他表示，開發性金融能夠為創科產業提供全鏈條、全生命周期的金融服務，並在企業的研發生產、自主創新、全球布局等各個階段量身定制綜合金融服務方案，幫助發展和推動產業轉型升級。他指近年來國開行加大科技創新和基礎研究專項貸款工作力度，累計發放1,867億元人民幣，支持項目279個；與此同時，國開行還與科技部加強銀政合作，共同推進重大科技任務實施、關鍵核心技術攻關，依托科技創新成果資源，積極推動產業化運用，如與華為、比亞迪等創科領域的民族品牌建立了戰略合作關係，子公司華芯投資管理是國家集成電路產業投資基金（首期、二期）的唯一管理人，更好推動創科產業發展。

他建議國開行會同中資銀行引領央企、國企、民企客戶着重圍繞北部都會區產業發展規劃，盡快在該區域落地實施一批創科類項目，為初步錨定園區發展方向奠定基礎。

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國開行創立於1994年，由中國財政部和中央匯金投資有限責任公司共同發起設立，是中國一家開發性金融機構，為國務院轄下機構。香港分行2009年成立，是國開行唯一的境外分行，也是香港市場上最大的開發性金融機構，據介紹該行積極支持香港本地經濟社會建設，服務香港融入國家發展大局。