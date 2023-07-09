高調通緝為清晰表態　葉劉：資金支援逃犯境外煽動或被視為同謀

警方國安處日前公布通緝8名潛逃海外並涉嫌干犯《香港國安法》罪行人士，並先後拘捕5人涉透過網上平台「懲罰mee」支援8名外地港人。前保安局局長、行會召集人葉劉淑儀今日（9日）在電視節目表示，港府高調通緝是為了向外國清晰表態，批評8人在海外打著民主的旗號迷惑海外港人、中國人。她相信，若作為親友與該8名外地港人一般聯絡無問題，惟倘涉及金錢支援，而該8名港人將資金用於遊說外國國會制裁香港等違反國安的行為，親友或會陷入「法律旋渦」中。



被問到香港《基本法》第23條立法時，是否需要與內地法律看齊，同時一併就「假新聞」立法，葉太認為，保安局會考慮社會情況，香港可自行就23條立法，又指國安處現時有足夠權力處理「假新聞」，認為暫時無須另外立法。



葉劉淑儀今日（9日）在電視節目表示，港府高調通緝是為了向外國清晰表態。（節目截圖）

親友資助或被視為同謀

國安處上星期公布通緝8名潛逃海外並涉嫌干犯《香港國安法》罪行人士，其後再先後拘捕5人，他們被指與網上平台「懲罰mee」涉支援在因《香港國安法》而被通緝的8名身在外地港人有關。特首李家超日前被問到相關事件時，直言：「市民應視警方通緝的人士，尤其是8名涉《香港國安法》而被通緝者是「過街老鼠」，避之則吉。」

葉劉淑儀今日出席電視節目時表示，雖然港府知道外國不會幫香港，但高調通緝8名潛逃海外並涉嫌干犯《香港國安法》罪行人士的為了讓外國知悉港府取態，向全世界警示有關人士干犯嚴重國安罪行。她批評8人打著民主的旗號，在海外舉辦茶聚、活動，迷惑海外港人、中國人，以及遊說國會制裁香港。她相信親友與他們有一般聯絡無問題，但她提醒倘親友向8人提供金錢支援，而該8名港人以此為進行違反國安行為的資本，在港親友則有可能陷入「法律旋渦」中，被視為同謀，受到法律制裁。

葉劉：有風險緊係唔好自稱做黃店

外界有聲音指政府或會開始打擊「黃色經濟圈」，部分「黃店」甚至因此而自行結業，葉太直言：「有啲係生意做唔成啫……政治顏色做生意係做唔住。」她續指，「可能不只黃色經濟圈，還有其他活動將資金匯過去，因為我知道有些在逃人士在英國都很活躍，在一些港人聚居地方辦茶會。表面是港式茶會，其實繼續做洗腦、迷惑的工作，去拉攏當地國會議員，去譴責中國、制裁，如果任何香港人去支援，其實（提供）資金或各樣援助。有些人指，我當運些食品過去讓他開茶會，其實可能都是支援其不法活動，所以警方要徹查及截斷這些活動。」

不過她重申，是否定罪也要視乎「黃店」或涉事人是否有犯罪意圖，但她直言：「有風險當然不自稱黃色經濟圈較好」，又認為「黃店」的旗號無助生意發展。

稱23條立法不影響台灣大選

有指23條須待台灣總統明年大選後方可立法，葉劉認為23條非新鮮事，「我哋立法唔會對台灣大選有影響」，重申「最快今年、最遲明年完成立法工作」。她提到，昔日推動23條立法時，傳媒十分關注何為「竊取國家機密」的定義，她相信港府今次會介定清楚。她又認為23條立法不會影響傳媒或金融機構。

她又認為，如果23條立法與內地相關法律看齊，將內地法律加入《基本法》附件三就可以，但中央沒有這樣做。23條規定特區政府根據實際情況、實際需要和社會環境自行立法，至於條文的鬆緊程度要考慮對國家安全的威脅，她相信國安處會監察實施情況、權力及執行上有什麼不足。

被問到政府應否就「假新聞」一併立法監管，葉劉指「假新聞」立法呼聲高是基於2019年的情況：「又話太子站死幾多人，海上幾多浮屍都係警察做嘅」。但她認為現時國安處都有足夠權力處理假新聞問題，暫時毋須就此立法。