沙中線｜潘焯鴻質疑未追究剪鋼筋及港鐵表現　斥屋宇署檢控零碎化

港鐵沙中線工程2018年被揭發擅改設計剪短鋼筋，涉事總承辦商禮頓建築（亞洲）上月底因製冷機房「嚴重偏離圖則」，被判罰款4萬元。屋宇署稱不排除提出上訴，發展局則指禮頓被判罰款，只屬跟進工作的其中一部份，目前案件仍在進行刑事調查，不作評論。



中科監察主席潘焯鴻今日（7日）召開記者會，批評政府就沙中線事故成立的調查委員會「完全沒有理會」相關人士及機構違反合約的清況，亦沒有釐清港鐵管理制度和表現。



事隔5年，中科監察主席潘焯鴻持續跟進事件，對於他早前被政府不點名批評其言論「無中生有」、「不負責任」。他今日回應指，並不是與政府對抗或軟對抗，只是希望政府有關決策局、技術和執法部門明白香港市民並沒有「金魚記憶」，儘管事過五年，仍然熱切希望追究責任，沒有任何理由放過應該要負責任的人。

政府於事後就沙中線紅磡站擴建部分工程成立調查委員會，中科監察指委員會未有準確圓滿地完成指明的調查範圍，尤其是在港鐵管理、工程缺失和合約問題，並且沒有獲授權就結構是否安全進行裁定。中科監察形容，屋宇署「零碎化拆件檢控的效果」，法院亦無法認識問題的廣泛性和嚴重性。

潘焯鴻表示：「為何屋宇署遲遲未有檢控委員會已經查明、相關機構亦已經承認，涉及最少3個機構自行重新設計，包括連續牆和月台層板的鋼筋佈置和結構細節，而沒有按照核准圖則施工？」

中科監察表示，希望政府的相關技術部門和執法單位，能夠更積極地向廣大市民承諾追究刑事和民事責任的工作，並且定期向市民公布進度。