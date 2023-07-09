紀律部門飛鏢聯賽　懲教署奪冠　鄧炳強：要更團結、更有力量服務

「香港紀律部門飛鏢聯賽2023」頒獎典禮昨日（9日）舉行，保安局局長鄧炳強受邀觀禮，他致辭時表示得悉部分同事比賽當日剛好要執勤，但其他部隊主動提出對調時間，大讚該舉措體現體育精神，寄語各紀律部隊日後要更團結、更有力量地為市民服務。



香港飛鏢聯合總會昨晚(8 日)假太子警察體育遊樂會舉行「香港紀律部門飛鏢聯賽2023」頒獎典禮。自今年3 月初舉行聯賽的啟動禮及首站比賽後，各紀律部門的飛鏢隊一直在比賽中鬥得難分難解，參加今屆賽事的5支紀律部門包括懲教署、消防處、入境事務處、香港警務處、香港海關，各支隊伍由3月份起，經過雙循環比賽，最終由懲教署勇奪金杯賽冠軍，比賽最終在昨日的頒獎典禮下圓滿落幕。

鄧炳強表示，知道部分同事有時遇到比賽日正好要執勤的情況，其他部隊都主動提出對調比賽時間，讓每個隊伍都能夠順利完成比賽，顯現出我們紀律部隊的體育精神。

他又提到比賽期間，各個部門的首長級長官不時親身到場為同事加油打氣，認為這證明了紀律部隊不單止是互相關懷及照顧，更是無分你我、同一條心。他表示，雖然今次比賽已經圓滿結束，但相信參賽者在比賽中建立的友誼和聯繫，一定可以繼續保持。

鄧炳強寄語，參賽者今後可以通過更多不同平台和方式，與其他部門進一步深入交流，令紀律部隊更加團結，更有力量地為市民服務，維護香港及國家的安全。

香港飛鏢聯合總會主席莊家彬致辭時表示，今次飛鏢聯賽的圓滿成功，有賴各個紀律部門的支持，看見每個部門的同事幾個月來都全力以赴完成多場賽事，大家對飛鏢運動的熱誠，總會及各部門首長都有目共睹。