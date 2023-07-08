出席民建聯活動獲街坊邀合照　鄧炳強：我係政府吉祥物

民建聯立法會議員葛珮帆及李世榮一個聯合辦事處今日（8日）開幕，保安局局長鄧炳強出席開幕典禮，有街坊上前和他拍照留念。他在一眾掌聲下致辭時說：「咁多人捉住我影相係因為我係政府的吉祥物，奧運會幾多人捉住吉祥物影相」，感謝兩名議員請他出席開幕典禮。



鄧炳強為議員辦事處開幕致辭說：「咁多人捉住我影相係因為我係政府的吉祥物。」（張浩維攝）

鄧炳強指議員非常惠民

民建聯立法會議員葛珮帆和李世榮位於馬鞍山頌安邨的聯合辦事處開幕。鄧炳強指兩位議員非常惠民，去年和葛珮帆到沙田區探訪，又提到李世榮由議員助理做到議員，但服務市民的心沒有改變，在完善地區治理體系下，相信兩人和他們的團體能更好服務市民。

葛珮帆致辭時指頌安邨是她行政的出身地，形容是她的「娘家」，「大家睇住我大」。她續指，李世榮是她好好的拍擋，相信有他的加盟辦事處能更好地服務街坊。李世榮則指懷著感恩的心情舉行辦事處開幕典禮，又提到自己上任後一共開設八個辦事處和聯絡點。

李慧琼望區議會貼心服務市民。（張浩維攝）

李慧琼：區議會過去烏煙瘴氣

全國人大常委、民建聯主席李慧琼致辭指，全票通過區議會法案，讓區議會服務市民，過去區議會被一班反中亂港的人搞到烏煙瘴氣，區議會改革好後，服務市民的都是愛國治港者，讓區議會更貼心服務市民。