鄧家彪指啟德可考慮採用中唐空鐵　鋰電池及太陽能驅動

中唐空鐵集團與工聯會立法會議員鄧家彪今（10日）就最新空鐵技術舉行記者會，空鐵為懸掛式單軌列車，以鋰電池及太陽能驅動，中國新能源空鐵國際有限公司首席策略顧問蘇祖耀指，如用空鐵連接九龍東郵輪碼頭、醫院、體育園，分流到宋皇臺站，相信可以疏導交通。空鐵亦設救援方案，主要是用另一列車推動故障列車前行作救援。空鐵成本為每公里0.8億至1.2億元人民幣，但在港運行總成本未有實際數字。



懸掛式列車採用綠色能源 料可連接郵輪碼頭至宋皇臺站

空鐵預計會連接九龍東郵輪碼頭、醫院、體育園，分流到宋皇臺站，沿綠化帶高架路軌，為懸掛式單軌列車，佔用地面資源有限，路軌上方可建行人走道或單車徑。

列車以鋰電池及太陽能驅動，充一次電可供應一天所需電量，無廢氣排放。列車使用橡膠輪胎，降低行駛噪音。車身採用透明設計，可多方位欣賞風景。

空鐵設救援疏散方案 另一列車推動故障車埋站

空鐵亦設救援疏散方案，若在中途故障，指揮中心會指出另一列車將故障列車推至維修站，又會派出列車，將故障車廂內的乘客送至最近的車站。

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空鐵總成本未有實際數字 內地未正式商業營運

中國新能源空鐵國際有限公司總工趙媛媛指，空鐵包括路軌、車箱、車站及維修站造價約0.8億至1.2億元人民幣。中唐空鐵國際業務部總裁麥懿睿補充，難預算一共所需幾多成本，未能有確實數字，因有不同因素影響，但成本會比雲巴較低，指車廂於內地建造，在香港組裝，建造期大概1年。

空鐵現未有公開服務，首班列車將預計在2024年4月在四川營運。她續指，公司有興建空鐵，全長1.6公里，已試行1萬公里。

鄧家彪指，自己是「技術中立」，希望是次記者會會讓政府、市民知道有很多不同選擇亦願意來港發展，望政府盡快決定。