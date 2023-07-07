善追討離婚贍養費如困「死胡同」　江玉歡：改革機制刻不容緩

由立法會議員江玉歡、林新強與林素蔚聯合九龍崇德社、香港單親協會等相關團體及律師舉辦的「協助完善追討離婚贍養費制度」多方論壇，今日（7日）發表報告，報告建議六項政策助離婚人士追討離婚贍養費，如完善贍養費機制、建立家庭責任中心等。



江玉歡指，追討離婚贍養費猶如困在「死胡同」，政府態度未算積極，望政府完善機制。林素蔚補充，許多婦女在離婚後難走出陰霾，建議政府建立一站式家庭支援中心。



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離婚贍養費追討程序繁複

報告指出，現時離婚贍養費追討程序繁複，相關法例用字過於艱澀，被拖欠贍養費的市民亦求助無門，因此報告提出六項建議，包括：完善贍養費機制、建立家庭責任中心、採取行政手段防止贍養費拖欠、加強與離婚相關的公眾教育及輔導、建立綜合數據庫，以及增強法律援助力量和人才儲備等。

江玉歡指本港追討離婚贍養費制度20年來沒有顯著革新，程序繁複，追討離婚贍養費如在「死胡同」一樣。政府拖延的態度令贍養費拖欠問題不斷升級，改善問題「刻不容緩」。

她續指，現行制度「有法例等於冇法例」，見過很多情況需追討兩年，甚至追六年，因此參考了不同國家的法例，望政府就此革新。

林素蔚倡建立一站式家庭支援中心

林素蔚亦指出，她見過許多離婚人士十年八年走不出綜緩的陰霾，希望政府能提供實質的經濟緩助。她補充，現時的社署及非牟利機構只有針對離婚前的輔導服務，並沒有針對離婚後的輔導，政府亦沒有倡議去幫助雙方離婚後的過渡，建議政府建立一站式家庭支援中心。