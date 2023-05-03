疫情放緩登記露宿者人數稍回落至1441人　仍較2019年多11.1%

勞工及福利局表示，據社會福利署統計，今年3月底本港登記露宿者人數為1,441人，較去年同期減少123人，亦是疫情近三年的低位。不過，數字仍較疫情剛爆發時的2020年3月底時多，更較2019年同期增加11.1%。勞福局指，部份人士因疫情期間受出入境要求等因素影響，無法返回內地居住或工作導致短軟露宿，因此隨疫情放緩，露宿者人數有所回落。



疫情下不少無家者於露宿。(資料圖片)

勞福局局長孫玉菡今日（3日）書面答覆立法會議員提問，指社署建立「露宿者電腦資料系統」，統計經社署及其他非政府機構服務單位有關露宿者的資料，據2022至23年度截至3月份數劇，本港共有1,441名登記露宿者，數字較疫情時的兩年、即2020至21年度及2021至22年度稍稍減少。

社署數字顯示，疫情期間登記露宿者人數由2020年3月底的1,423人升至2022年的1,564人，並於今年3月回落至1,441人。不過，今年3月底數字仍較疫情前或初期的2020年3月底多，更較2019年同期的1,297人增加11.1%。

社署統計近五年登記露宿者數字。（立法會文件）

該局指，露宿者露宿的原因不盡相同，包括因為失業或租金昂貴以致無法找到可負擔的居所等，又稱疫情期間受出入境檢疫要求等因素影響，部份人士因無法返回內地居住或工作而導致短暫露宿，該些新增的露宿者在解決其困難後便脫離露宿生活。

當局表示，疫情期間服務隊持續在日間及深宵進行外展探訪，主動接觸露宿者,了解其露宿的原因，並提供協助等。社署也先後6次向受資助的非政府機構及以自負盈虧模式為露宿者提供住宿服務的非政府機構提供特別津貼，以購置個人防護裝備及消毒用品。

社會福利署。（資料圖片）

現時非政府機構為露宿者提供短期住宿的緊急及短期宿位共有626個，包括228個社署資助宿位及398個由非政府機構以自負盈虧方式營運的宿位。