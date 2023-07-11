林定國：國安法助維持營商環境穩定　批西方媒體描述不符事實

律政司司長林定國指，《香港國安法》有助維持本港商業環境穩定，批評西方媒體的描述不符事實。他強調，香港有非常透明及獨立的司法體系，友善的國際營商環境，營商者對本港法律體系非常熟悉，為保護這個安全的營商及法律環境，香港絕不能低估或忽略任何來自國安方面的威脅。



林定國指國安法有助維持營商環境穩定（資料圖片/林靄怡攝）

林定國今早（11日）出席由香港律師會舉辦的「百年變局，香港商機」論壇致辭表示，香港實施國安法，不單是要保護國家主權，而且能提供一個穩定和平的環境，這對於營商及業務發展都非常心要和重要，並且有助建立一個更好的旅遊、工作及生活環境。

他又表示，香港必然並非唯一一個實施國安法的司法管轄區，國際上大多數司法管轄區，如美、英、澳、加等國都有不同模式國安法，很多國家對國安的要求較香港更嚴厲。

他說外國媒體對香港的描述往往是負面、不真實和不公平，而《香港國安法》實施 3年來，截至今年7月7日，只有30人涉及有關罪行被判刑或等候判刑，相對於全港700萬人口是一個非常少數目。他又說公開的案例交代了案件事實和原因，證明參與一般生意業務的人士，根本沒有任何擔心的理由。

林定國說，要維持本港營商環境穩定，不能低估任何有機會危害國家安全的風險，重申國安法不會影響經商的人，反而會為海外企業和員工，提供穩定的營商和工作環境。