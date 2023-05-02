英跨黨派小組國會辦活動　促釋放黎智英標語遭沒收

英國國會「跨黨派香港小組」上周一（4月24日）在國會大樓舉行活動，部份出席者所展示要求釋放壹傳媒集團創辦人黎智英的標語牌，但被保安沒收，指「政治口號和物料」不得帶入議會，有保守黨議員批評當局的做法「完全愚蠢」。



英國《衛報》報道，跨黨派小組當日舉行聚會，發表有關香港傳媒自由的報告副本，活動邀請公眾出席。包括保守黨國會議員、前脫歐事務大臣戴德偉（David Davis）在內的多名出席者，同時展示要求釋放黎智英的標語牌。

當與會者轉往另一議會場地時，遭到國會保安攔下，要求交出報告副本及標語牌。下議院發言人表示，明白議會內民主的重要，但「政治口號和物料」是限制物品，要求訪客入內時交出，離開時將獲發還。戴德偉批評，國會方面做法「完全愚蠢」。

報道指出，跨黨派小組於當日發表有關香港傳媒自由的報告，內容指香港的媒體自由持續惡化，形容《港區國安法》摧毀香港的言論自由，並促請英國政府就釋放黎智英施壓。

針對該份報告，外交部駐港公署和特區政府上周表示強烈不滿及堅決反對。公署發言人重申，香港事務純屬中國內政，敦促一小撮英國政客認清現實，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止打著新聞自由幌子破壞香港法治的拙劣表演。

特區政府發言人指，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是破壞香港特區的法治。敦促有關英國政客立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。