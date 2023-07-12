學生人數下降　教育局未擬提高資助學校教師退休年齡

由2015年6月1日起，文職職系新入職公務員的退休年齡提高至65歲，惟資助機構仍未有政策延長退休年齡至60歲。勞工及福利局局長孫玉菡指，各局部門可因應情況、運作需要、接任安排，靈活採用該退休措施。在資助學校方面，教育局副局長施俊輝則指，未來學生人數下降，未有計劃延長退休年齡。



孫玉菡表示，資助學校人手足夠。（蘇煒然攝）

資助學校人手足夠 視情況政制定退休政策

孫玉菡反映，教育方面，官立學校已提高退休年齡；資助學校都有商議，但有很多不確定因素。現時學童人數未有過多，人手亦足夠，教育局會留意情況再制訂政策。

立法會議員梁子穎指，資助學校教師未有計劃將退休年齡延至65歲，原因之一是這些校長及教師是受公積金計劃的年期限制，未有共識如何制定計劃。

施俊輝回應，相信學生的人數在未來會下降，教育局未有計劃將退休年齡延長。但未有延長退休年齡並非因梁所指公積金的原因。

周浩鼎：目前未夠誘因使僱員退休後重投工作

立法會議員周浩鼎理解各部門會因情況而自行調整退休政策，但認為未夠誘因吸引退休人士重投工作。立法會議員林振昇則認為，有些公務員退休後未必能夠做全職工作，提議延長退休方案可有兼職安排，以吸引年長員工繼續工作。

政府各部門按照實際情況，而制定退休年齡政策。（資料圖片）

各局部門可因應情況制情況制定退休年齡政策

孫玉菡指，各局部門可因應情況、運作需要、接任安排，靈活採用該退休措施。他舉例，社福方面，社會福利署會向非政府機構資助營辦福利服務，可按運作情況聘用合適人員提供有關服務，不會規定僱員的年齡。

他又補充，醫療方面，政府推行退休後繼任政策，醫管局會提早接觸退休員工，確保退休後有人繼任。又讓退休員工靈活選擇復工時間，並考慮不同聘用方式。