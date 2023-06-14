去年9個月內8178名公務員離職　4815人退休、3095人辭職

人口老化加上移民大增，公務員亦出現離職潮。公務員事務局回應立法會議員洪雯查詢時指，2022至23年度至去年12月底，即2022年4月至12月，多達8,178名公務員離職，當中超過一半是退休，超過3,000人是辭職。



對於民建聯立法會議員陳仲尼查詢，如何應對公務員流失，局方回應指加強香港以外地區招聘，以及加強培訓如認識《憲法》、《基本法》和《香港國安法》等。



多名議員關注公務員編制及人手情況。公務員事務局局長楊何蓓茵回答洪雯的書面質詢時指，退休後服務合約計劃下受聘的僱員，僱用期一般不會超過5年，而該計劃以及非公務員合約僱員計劃，不會影響公務員晉升空間。

2022年4月起至12月，有8,178名公務員離職，當中4,815人是退休，3,095人是辭職，55人合約期滿離職，84人死亡，38人革職，33人終止服務，另有58人是其他原因離職。

識別年輕有潛質人員加強培訓

楊何蓓茵回應陳仲尼的書面質詢時指，各部門會盡早識別有承擔、具潛質、表現出色但部份年資較淺的人員，通過事業發展管理加強培訓。至於招聘工作，除了在大專院校舉辦招聘講座，亦會吸納內地、海外畢業生和在職人士加入政府。

入職認識憲法、基本法 培養為港服務承擔

此外，政府加強公務員培訓，包括入職人員須完成基礎課程，認識「一國兩制」、《憲法》、《基本法》、《香港國安法》、國家體制及重要政策，以及公務員信念和公共服務文化，以培養公務員的國家觀念，以及共同為香港服務的承擔。另外亦為在職公務員提供技能、知識和專業培訓，讓他們更有工滿足感，以挽留人才。

至於工聯會立法會議員提出有關公務員編制的書面質詢，楊何蓓茵回應指，截至5月2日，首長級公務員常額及有時限職位（即編外職位）分別有1,482個及81個，即編外職位佔整體首長級公務員職位編制約5%。她強調，每年均有編外職位由於時限屆滿或工作完成而被刪除，亦會按政府運作需要而開設。