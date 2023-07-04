涉違國安法遭通緝人士社交媒體直播　市民收看會否違法？

警方國安處向包括許智峯等正身在海外人士發出通緝令，消息人士承認，警方發出懸紅同時是針對被通緝人士在港黨羽。被通緝人士中，多人活躍於社交媒體，若市民追踪看他們的發文、直播或甚至課金以示支持，會否被警方視作通緝犯的「黨羽」而墮入法網呢？



林新強指一切要視乎被通緝人士發文或直播內容（馮子健攝）

警方國安處向法庭申請拘捕令，懸紅各100萬元通緝8人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。消息承認懸紅是希望任何人士提供資料、線索或證據，證明有在港人士涉嫌教唆、協助或以資金資助被通緝人士。

警方國安處7月3日公布懸紅各100萬元，通緝8名涉違反港區國安法而在外國港人。（資料圖片/陳浩然攝）

8名被通緝人士目前分別身處在美國、英國及澳洲，部分人仍活躍於社交媒體，不時發放各類訊息，有人也更會進行直播，並呼籲市民「課金」支持他們。

林新強：是否違法視乎內容會否涉鼓吹「港獨」

法律界立法會議員林新強指，若市民只是追踪看看被通緝人士的發文或直播，理論上不屬違法。但若果內容涉及㰻吹「港獨」、鼓吹分裂國家的內容，市民又轉發相關貼文或直播影片，則有可能觸犯法例。

至於市民具體觸犯反甚麼法例？他重申要視乎轉發貼文或直播的內容，例如有否違反《香港國安法》四大罪類等，也有可能被指涉及煽動的罪行。

市民向被通緝人士提供「課金」又是否必然違法？林新強指，如8名被通輯人士繼續在平台發布顛覆國家、煽動市民的訊息，市民又提供「課金」是有機會犯法，因行為如同協助罪犯，或被視作為其提供生活費。

勸喻市民勿與通緝犯有聯繫

因此，他勸喻市民的最佳自保方法，是不看涉違國安法而遭通緝人士的發文或直播，更不要課金。他指，市民與通緝犯若有聯繫、接觸均有危險，可能受到教唆。但他承認，要堵截被通緝人士在社交平台上的活動不容易，因為「封一個帳戶可以開另一個」。

吳傑莊指政府可透過法律途徑要求直播平台把涉鼓吹「港獨」影片下架（歐家樂攝）

具創科背景的選委界立法會議員吳傑莊則指，港府可向法庭申請禁制令，要求直播平台上涉違反《香港國安法》的影片下架，但部分直播平台在海外註冊，故未必可以有效處理。