黃偉綸指公營屋供應陸續到位：劣質「劏房」將被淘汰

財政司副司長黃偉綸今日（13日）主持「公營房屋項目行動工作組」第8次會議，他在社交媒體發文指，隨著過渡性房屋及「簡約公屋」未來數年持續供應，加上傳統公屋供應陸續到位，將切實改變「劏房」租務市場的生態，對不適切居所的需求會大幅減少，劣質「劏房」將被淘汰。



他又表明政府決心全力推展「北部都會區」和「交椅洲人工島」填海計畫，形容兩者均是香港未來重要的土地供應來源。



他在文中指，今日會議與房屋局及各部門人員跟進公營房屋供應推展工作，指房屋問題是市民的最大關切，政府有決心以實際行動排難而進。

黃偉綸指土地是提高香港競爭力的重要元素，認為不能只著眼目前，必須放眼未來。政府決心全力推展「北部都會區」和「交椅洲人工島」填海計畫，形容兩者均是香港未來重要的土地供應來源，各自發揮不同的策略目標，滿足社會對住屋和經濟發展的需要。

他又交代作為財政司副司長過去一年的工作，表明會在行政長官帶領下，繼續著力排解民生憂難，為香港未來創造無限機遇。他相信在國家堅強的後盾及 「一國兩制」方針的堅實保障下，香港定能發揮獨特優勢，提升自身競爭力，積極聯通國際，融入國家發展大局，攜手共建美好的未來。