議員調查指兩大超市有貨品定價分毫不差　丘應樺：未必構成反競爭

日常用品價格是每個升斗市民密切關注事項，消委會早前調查指去年超市260項貨品有7成均有加價，平均加幅約2.1%。立法會今日（14日）有議員超市貨品售價作口頭質詢，民建聯立法會議員李世榮指昨（13日）往傳統兩大超市調查，發現至少有10多種貨品定價完全一樣，「一毫子都冇差」，質疑是否有合謀定價之嫌，要求政府加強監察。商務及經濟發展局局長丘應樺回應時則指，單憑超市貨品價格相似，本身未必構成反競爭。



另一民建聯議員陳克勤則指試過在超市買三盒裝特價牙膏，豈料除開單枝售價竟較原價高，認為超市「明減實加」情況經常出現，質疑屬不良營銷手法，要求政府規管。



新民黨立法會議員容海恩，今就日常用品售價、超市合謀定價或壟斷等問題向政府作出口頭質詢。議員李世榮發言時表示，現時超市由傳統兩大集團籠斷，其價格明顯有一致性，又指昨日到超市調查，發現至少10多項貨品價格完全一模一樣，「連一毫子都冇差別」。

議員：純鮮奶、即食麵等兩大超市格價相同

他又拿出一塊道具版，顯示茉莉香米、純鮮奶、即食麵（麻油味）及花生油，同類貨品，兩大超市集團昨日售價一模一樣，質疑：「睇返其他街市同舖頭仔，全部都有分別，係咪已有基礎證據同合理懷疑（合謀定價）？」

商務及經濟發展局局長丘應樺回應指，競委會會優先處理具民生影響的個案，而競爭條例禁止防礙市場參與者訂立妨礙、限制或扭曲在香港的競爭的安排，包括合謀定價、掠奪性定價及反競爭捆綁銷售及搭售等，當競委會有合理因由懷疑便會展開調查。

商務及經濟發展局局長丘應樺稱競委會會優先處理具民生影響的個案。（林靄怡攝）

丘應樺：超市入場無門檻 各店可自由定價

不過，丘應樺稱單憑超市貨品價格相似，本身未必構成反競爭，加上超市市場並無門檻，過往有不少超市、網上超市及折扣店等出現，向市民提供日常用品，其價格折扣各有不同，顯示市場有一定競爭，但個別個案有無反守則要做適當調查。

陳克勤指試過在超市買三盒裝特價牙膏，豈料除開單枝售價竟較原價高。（林靄怡攝）

另外，立法會議員陳克勤則指試過在超市買三盒裝特價牙膏，豈料除開單枝售價竟較原價高，認為超市「明減實加」情況經常出現，「好多人都遇過，（現場）好多人點頭，連議員都中過招。」他質疑屬不良營銷手法，要求政府規管。