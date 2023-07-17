林定國明率團赴京出席「一帶一路」建設聯席　謝展寰訪廣州

律政司司長林定國明日（18日）啓程前往北京，以「融入國家發展大局督導組」下設的「一帶一路」發展小組組長身分，率領特區政府代表團，出席星期三（19日）舉行的支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第六次會議。



訪京團成員還包括商務及經濟發展局局長丘應樺、財經事務及庫務局副局長陳浩濂和創新科技及工業局副局長張曼莉等官員。在北京期間，林定國會與多個機構和組織會面，包括中華全國律師協會、國家法官學院、中國政法大學和亞洲基礎設施投資銀行，促進兩地機構深化交流合作，增加香港法律業界發揮所長的機會，服務國家所需，更好融入國家發展大局。

林定國將於星期四（20日）下午返港。在他離港期間，律政司副司長張國鈞將署理律政司司長職務。丘應樺離港期間，商務及經濟發展局副局長陳百里將署理商務及經濟發展局局長職務。

謝展寰明出訪廣州（政府新聞處圖片）

另外，環境及生態局局長謝展寰明日（18日）亦率團到廣州及肇慶訪問，將拜訪廣東省農業農村廳，以加強粵港兩地漁農業交流和合作。他亦會參觀肇慶市觀星養殖基地、廣東國際漁業高科技園、粵港澳大灣區「菜籃子」（增城）通關便利區及從化馬場等，了解相關產業的最新發展。

謝展寰於20日下午返抵香港。他離港期間，將由環境及生態局副局長黃淑嫻署任環境及生態局局長。