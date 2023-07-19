DSE放榜2023｜李家超：文憑試成績唔係唯一KPI　寄語闖出一片天空

中學文憑試今日（19日）放榜，特首李家超出席香港青年協會賽馬會赤柱戶外訓練營開幕禮致辭時不忘鼓勵應屆考生，「文憑試成績唔係你哋學生生涯至今唯一嘅KPI」，寄語考生不論成績如何都要以積極樂觀態度迎接未來的人生，「放眼長遠，努力面前，闖出屬於自己的一片天空。」



特首李家超出席香港青年協會賽馬會赤柱戶外訓練營開幕禮致辭時不忘鼓勵應屆考生，「文憑試成績唔係你哋學生生涯至今唯一嘅KPI」。（資料圖片／林靄怡攝）

中學文憑試放榜是莘莘學子的大日子，李家超今日出席活動致辭時，特別為考生打氣。李家超表示，「文憑試成績，不是你們學生生涯至今唯一的KPI」，考生與同學、師長建立的感情和友誼，在校園學懂的人情世故、責任心和對社會的承擔感，同樣非常珍貴。

他寄語各位考生，不論成績如何，始終以積極樂觀的態度迎接未來的精彩人生，「堅持、團結、奮鬥、創新、無懼，放眼長遠，努力面前，闖出屬於自己的一片天空」，又指在未來發展路上，將與考生一齊並肩同行。

李家超承諾，政府會積極推廣職專教育與傳統學術教育雙軌並行，不論青年人志趣如何，政府和各個團體都會提供多元學習和就業機會，讓大家發揮所長。

李家超表示，相信「行行出狀元」，只要考生自強不息，一定可以打開人生更美好的新一頁。