外交部特派員調任中聯辦副主任　劉光源曾兩度駐美　具國安經驗

中央駐港機構人員再有變動。消息指，外交部駐港特派員公署特派員劉光源調任中聯辦副主任，接替已離任調回福建的陳冬。劉光源今日（20日）已現身中聯辦位於西環的辦事處，被介紹為中聯辦副主任，而非外交部駐港特派員。消息指，中央今次人事調動是為了應對外交新形勢，特別是來自美國的打壓。



出身外交系統的劉光源曾派駐非洲和歐美，更曾在外交部專責處理涉外的國安事務的經驗。他在2014年至2018年期間出任外交部涉外安全事務司司長、2021年來港前任駐波蘭特命全權大使。外交生涯中也先後擔任過駐三藩市總領館副總領事及駐美大使館公使。



履任時評指香港問題涉「奪權與反奪權」

劉光源於2021年來港履任時表明，工作重點是防範外部勢力干預香港事務，堅決維護國家主權、安全及發展利益。他當時認為，香港出現的問題實質是一場涉「奪權與反奪權」、「顛覆與反顛覆」、「滲透與反滲透」的較量。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，今次人事調動反映中央港澳辦組建後，中聯辦被賦予更重的角色，中聯辦主任鄭雁雄同時任中央港澳辦副主任，再加入富有外交經驗的劉光源，反映中央為更好應對越加惡劣和多變的國際新形勢。

劉兆佳：應對來自美西方國家打壓升級

他分析，由劉光源接替屬第一副主任陳冬的職位，明顯反映要借助其外交和處理涉國安事務的經驗，加上他駐港兩年，已熟悉香港形勢與事務，有助中聯辦和特區政府應對西方國家、特別是預料來自美國的打壓可能升級。

外交官加入中聯辦有先例

劉兆佳又指，由外交系統官員出任中聯辦職位，也並非新鮮事。他舉例，中聯辦首任主任姜恩柱便是來自外交部。當年正為應對回歸後，中英聯合聯絡小組仍然運作所致。

1997年7月，香港特別行政區成立後，姜恩柱出任新華社香港分社社長。2000年1月，新華社香港分社改組為香港中聯辦，姜恩柱隨即成為首任主任。

另一位出身外交系統卻又掌管香港事務的還有前港澳辦主任王光亞。劉兆佳指內也用人只問能力，尤其是高層官員，要求的是通才，不會拘泥於出身自哪個系統。

劉光源曾兩度駐美

劉光源是河南省淮陽縣人，1986年加入外交部，最先任職外交部非洲司科員、再駐加納及尼日利亞，之後再任外交部幹部司三秘、副處長、處長，2000年駐三藩市總領館副總領事，2002年任外交部幹部司副司長，2007年任駐美大使館公使、2010年為駐肯尼亞特命全權大使、常駐聯合國環境規劃署代表，2014年任外交部涉外安全事務司司長，2018年為駐波蘭特命全權大使，2021年調任外交駐港特派員公署特派員。