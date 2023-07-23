陳茂波：未來十年「熟地」供應逾3千公頃　督導小組精簡內部程序

財政司司長陳茂波今日（23日）以「精簡程序 加快造地」為題發表網誌，提到政府已鎖定未來7,300公頃土地的供應來源，又預料未來十年內「熟地」的供應量可達3,300公頃。



精簡發展程序的《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》早前於立法會三讀通過，陳茂波再次感謝議員的仔細審議，指一般公營房屋項目由「生地」變「熟地」的所需時間由最少6年壓縮至約4年，他又指發展局督導小組亦會配合條例，節省內部行政程序。



陳茂波表示，大力造地建屋是本屆政府的施政重點之一，他指政府已經鎖定未來7,300公頃土地的供應來源，超出了《香港2030+》報告預計2019至2048年間6,200公頃的土地需求；而未來十年，「熟地」的供應量將達到約3,300公頃，當中超過一半將來自北部都會區和交椅洲人工島這兩個策略增長區。

過去土地供應量亦曾受發展程序制肘，不過立法會早前三讀通過《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，陳茂波指《草案》精簡了城市規劃、收回土地、填海、道路和鐵路工程等法定程序，可惠及不同的發展項目，包括北部都會區及交椅洲人工島。

他續指，過去類似的大型項目從立項起，往往要待十數年才能有首批「熟地」推出；在精簡法定程序後，有關時間可壓縮到約七年。至於一般公營房屋項目的土地由「生地」變「熟地」所需的時間，亦可由以往最少六年壓縮至約四年。

為配合《草案》，陳茂波透露發展局成立了督導小組，將全面檢視涉及各範疇的程序，理順和統一審批部門所採用的標準和定義，他亦承諾政府會繼續提升建造業的生產力，包括應用科技，同時吸引新人入行，並以「建造業輸入勞工計劃」作為輔助，避免勞動力不足而制約本港發展。