李家超抵新加坡獲外交部部長迎接　將鼓勵東盟企業來港擴展業務

特首李家超今早（23日）率團出訪三個東盟成員國，並於今午率先抵達新加坡。他在社交平台發文感謝新加坡外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎等人在機場迎接，透露未來一星期再與不同政商界代表會面，鼓勵東盟企業來港擴展業務，並善用香港專業服務和融資平台開拓粵港澳大灣區市場。



特首李家超今早（23日）率團出訪三個東盟成員國，並於今午率先抵達新加坡。他在社交平台發文感謝新加坡外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎等人在機場迎接。（李家超Facebook圖片）

李家超今早帶領香港特區代表團前往外訪首站新加坡，代表團成員包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東教授、行政長官辦公室主任葉文娟，以及約30名工商、金融服務、運輸、物流和電子商貿、創新科技等界別的代表。

李家超特別感謝新加坡外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎、新加坡駐香港總領事王首毅和中國駐新加坡大使孫海燕在機場迎接香港特區代表團到埗。

他指，未來一星期將會率領代表團訪問新加坡、印尼、馬來西亞三個東南亞國家聯盟成員國，進一步加強香港與東盟國家的經貿和投資合作，為香港發掘商機，說好香港故事。

另外，他將與當地政商界領袖會面，介紹香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鼓勵東盟企業來港擴展業務，並善用香港專業服務和融資平台開拓粵港澳大灣區市場。