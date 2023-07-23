雙非男童被遺棄｜李家超啟程東盟前回應：非常不應該　研法律責任

特首李家超今日（23日）率領5位司局長及30人商貿團，一連7日出訪新加坡、印尼和馬來西亞三個東盟成員國。李家超離港前會見傳媒表示，十分重視是次外訪，將拜訪當地領導人以說好香港故事，同時爭取東盟國家支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。



提到12歲「雙非」男童陳泓儒昨日（22日）被母親遺棄在廣華醫院，李家超直斥其父母「非常不應該」，指警方正研究有關遺棄兒童的法律責任，指社福署已安排該名男童居住在青年及兒童院，目前男童身心健康，稍後時間會向兒童法庭申請保護兒童令。



提到12歲「雙非」男童陳泓儒昨日（22日）被母親遺棄在廣華醫院，李家超直斥其父母「非常不應該」，指警方正研究有關遺棄兒童的法律責任。（香港01攝）

李家超出訪東盟爭取支持港加入RCEP

李家超今日（23日）率5位司局長，及30位來自金融、投資、工商、創新科技、運輸物流及法律界的商貿團出訪新加坡、印尼和馬來西亞三個東盟成員國。他指東盟是香港第二大貿易伙伴，亦是第五大世界經濟體，而東盟國家去年的經濟增長達5.5%，過去十年平均達4%，認為東盟國家發展潛力大，故今次訪問團的士氣十分高昂，期望可在是次外訪中說好香港故事，推廣香港，令香港發展機遇更大。

他又指，香港已有良好的發展基礎，會爭取東盟國家支持香港加入RCEP，指香港擁有八大中心的定位，相信可貢獻RCEP，同時香港亦可善用該平台，他透露新加坡、印尼和馬來西亞已表明支持。

雙非男童被棄 李家超直斥：「非常不應該」

12歲「雙非」男童陳泓儒昨日（22日）發現被母親遺棄在廣華醫院，男童目前獲社署安排接受臨時住宿照顧服務，李家超直斥男童父母「非常不應該」，他續指父母應愛護子女，有責任照子女及提供教育。他指，警方正研究遺棄兒童的法律責任，同時希望男童父母會領養回男童。

12歲「雙非」男童陳泓儒昨日（22日）發現被母親遺棄在廣華醫院，男童目前獲社署安排接受臨時住宿照顧服務。（資料圖片）

李家超又指，社福署已安排男童暫時入住青年及兒童院，照顧他的身心健康，強調男童目前的身體狀況良好稍後時間將向兒童法庭申請保護兒童令。

另外，香港哥爾夫球會前日（21日）表示，已就粉嶺高球場環評報告獲批，提出司法覆核申請。李家超指，香港是法治社會，尊重所有人的決定，惟指事件已進入司法程序，故不會評論，但他重申政府會繼續收回高球場，指司法覆核僅針對環評報告，將交由法庭處理。