李家超今晤李顯龍　星駐港總領事王首毅：商加強合作促進關係

首次訪問新加坡的行政長官李家超，今日(24日）將分別同總理李顯龍、副總理黃循財及副總理王瑞杰會面。李家超一行今早參與由新加坡副總理、財政部長黃循財主持的早餐會；預料稍後與總理李顯龍共晉午餐。代表團稍後會到訪當地企業，晚上出席特區政府與旅發局共同主辦的晚宴，與當地商界領袖會晤，李家超與王瑞杰將分別致辭。



新加坡駐港總領事王首毅在社交平台發文指，會面對於兩地領袖討論如何加強合作及促進新加坡與香港關係非常重要。



新加坡是李家超東盟三國訪問行程首站，他昨日（23日）抵達時，新加坡與外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎，與王首毅一同迎接。

王首毅在社交網站發文指，今次是特首李家超首次訪問新加坡，會分別同總理李顯龍、副總理黃循財以及副總理王瑞杰會面。今日的幾場會面對兩地領袖討論女何加強合作及促進新加坡與香港關係非常重要。王期望今次李家超及其團隊的訪問將會成果豐碩。

李家超帶領的代表團成員包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東教授、行政長官辦公室主任葉文娟，以及約30名工商、金融服務、運輸、物流和電子商貿、創新科技等界別的代表。

李家超昨日抵埗後，又與中國駐新加坡共和國特命全權大使孫海燕會面。他感謝孫大使及大使館一直給予特區政府支持，並為這次訪問作悉心安排。他亦感謝大使館對在新加坡的港人的親切關懷。特區政府會繼續推動香港和新加坡兩地的經貿和人文往來，在新加坡以至東盟各國說好香港故事。