南區地區康健中心開幕　盧寵茂稱要讓基層醫療走入社區

南區地區康健中心於2022年10月17日投入服務，已招募逾9,200位居民成為會員，今日（26日）於主中心舉行開幕禮。



醫務衞生局局長盧寵茂致辭稱，關愛隊是重要角色，又指醫社合作很重要，要做到「落地」，讓基層醫療協調真正走入社區。他舉例指，關愛隊可以接觸市民後，告訴醫療團隊市民需要甚麼，而南區地區康健中心，是當區人生健康指南針。



家庭醫生可對病症進行篩查

他舉例社區有市民覺得自己很健康，但可能未知有其他疾病，例如糖尿病早處理就不會有其他症狀。他又稱，曾有市民手術前後發現高血壓，但不知道如何跟進。

對此，他表示地區康健中心積極推廣「一人一家庭醫生」，表示家庭醫生走在最前面，是市民求診的「第一站」，認為家庭醫生可對病症進行篩查，做到早發現、早治療。

基層醫療發展藍圖涵蓋全港市民

盧稱居住在南區超過40年，喜歡當區的街坊小店，本次的開幕禮對南區居民提供健康指南，又表示香港是全球最長壽的地方，但應該要做到健康長壽。他說特區去年12月推出《基層醫療發展藍圖》，基層醫療要照顧全港市民。

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香港仔坊會理事長周其仲指，南區康健中心以黃竹坑為主中心，於赤柱、利東、置富、香港仔均有設立附屬中心。他表示，南區地區康健中心招募超過9,200位居民成為會員，為逾8,000人進行健康風險評估，轉介逾千人給予醫生跟進。

關愛隊與地區康健中心要配合

南區關愛隊聯席召集人朱立威稱，關愛隊與地區康健中心可以做到配合，例如市民有需要未必立即找到醫生，但可立即聯絡到關愛隊或地區團體，而關愛隊可以聯繫其他組織，或轉介康健中心跟進。他又稱關愛隊有隊員外亦有義工，需要人手時可以號召，其中他的隊伍有約50至70名義工，可就地區康健中心多作宣傳。