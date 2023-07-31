中大改組｜許漢忠退出聯署：騎劫強姦⺠意　鄭國漢稱暫不宜表態

中大校董會改組爭議不斷，早前有逾千名校友參與網上聯署，反對3名議員校董方案，聯署人士包括嶺大校長鄭國漢、大灣區航空行政總裁許漢忠，不過二人均「轉軚」去信立法會中大修訂條例草案委員會主席梁美芬，分別稱對中大改組「有新的看法，沒有掌握足夠的事實及證據，不宜表態」，以及「聯署近乎騎劫強姦⺠意」。



鄭國漢表示，聯署提到議員草案在「未提交校董會審視之前刊憲」，而他關注中大自主權是否被侵犯，擔心此例一開，將影響其他大學的自主權，故當時參加聯署。不過他認為，中大校董會現時出現分裂，形容「非正常情況」，「不能以常理度之」，認為在這種中大校董會分裂、但立法會可能相當一致的特殊情況下，如何進行修例，既達致修例的目的，同時也避免過度的社會張力和對抗，將是考驗證各方智慧的時刻。

他期望大權在握的立法會可以在修例過程中盡量採取文明的方式行事，包括誠懇聆聽反方的意見及擔憂，更靈活處理不影響總目標的技術性修訂內容。

退出聯署 許漢忠：不讓有關人士「強姦」他的意思

許漢忠則在信中坦言，現時的情況令他感到唏噓。他指早前香樹輝及楊于銘在中大校友的社交群組裏呼籲支持聯署中大校董會改革，而他留意到中大校董會主席查逸超及副主席陳德霖早前剛公開宣布改組方案，誤以為方案是大家認可的最終方案，故簽名支持。

他後來才發現聯署的方案與他理解的非常不一樣，重申自己的立場是支持改組，但從未想到聯署竟成為與立法會對抗的一個手段，直言：「這個⼿法個⼈強烈反對」、「近乎騎劫強姦⺠意」。

他在信中表示，退出原來的中大校友聯署，不再被有關人士「強姦」他的意思，即是改組是必然的，亦應該改善⼤學管治。