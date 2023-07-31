訪問杭州｜立法會事務委員會參觀大劇院等地　楊潤雄晤官員商合作

立法會民政及文化體育事務委員會週一（31日）展開為期4天在杭州的職務訪問，以了解當地體育和文化的發展。同行的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，同日分別與浙江省文化和旅遊廳副廳長許澎，以及杭州市文化廣電旅遊局黨組成員兼二級巡視員劉宇峰會面，商討深化浙港在文化及旅遊方面的合作。



訪問團於7月31日至8月3日到訪杭州，共有16名立法會議員參與，由民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜率領並擔任團長，副團長為事務委員會副主席陳穎欣，以及委員霍啟剛；楊潤雄亦參與部份行程。

訪問團參觀大劇院及觀看「印象西湖」

訪問團31日抵達杭州後，下午與杭州市文化廣電旅遊局的代表交流。杭州市政府近年積極推動文化產業發展，並推出多項政策支援旅遊等相關發展，議員藉此加深了解當地政策和措施。

訪問團其後參觀杭州大劇院。這項重點文化地標於2004年落成，佔地約10萬平方米。建院以來，舉辦了過千場國際和國內優秀劇目，對推動杭州的文化藝術普及起極大作用。

晚上，訪問團與浙江省人民政府港澳事務辦公室的代表餐敘。席間，雙方就如何加強浙江與香港兩地在體育與文化方面的交流合作，以及如何促進落實「以文塑旅、以旅彰文」的理念交換意見。

訪問團其後觀看戶外表演「印象西湖．最憶是杭州」，以了解杭州的大型戶外文化表演項目。此項目由張藝謀擔任總導演，結合藝術和科技，展現江南美景與民間傳說。訪問團週二（8月1日）會繼續在杭州的職務考察。

楊潤雄參觀杭州國家版本館及良渚博物院

楊潤雄則於30日抵達杭州，隨即展開行程。他參觀了杭州國家版本館，當地是杭州文化旅遊的新地標，收藏了多種中華典籍版本和中華文物，獲譽為中華文化種子的基因庫。此外，楊潤雄亦參觀了良渚博物院和杭州大劇院，了解當地考古工作的成果，以及不同文化設施的營運情況和為展覽和演出所提供的支援。

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他31日與浙江省文化和旅遊廳副廳長許澎，以及杭州市文化廣電旅遊局黨組成員兼二級巡視員劉宇峰會面時稱，國家高度重視旅遊業高質量發展，文化體育及旅遊局成立以來，一直依循「以文塑旅，以旅彰文」的方向融入國家發展大局。國家《十四五規劃綱要》下將香港定為中外文化藝術交流中心，而浙江省的文化旅遊資源豐富，期待能共同深化在文化及旅遊方面的合作，為打造精彩的中華文化旅遊體驗作貢獻，說好中國故事、香港故事。

期待見香港代表團於杭州亞運會進場

楊潤雄31日晚上也在社交媒體發文，稱杭州錢塘江兩邊有重要的建設，如杭州大劇院以及「大蓮花」杭州奧體中心，後者是即將展開的杭州亞運會開幕式舉行的地點，他非常期待見到中國香港代表團昂然進場的畫面。

楊潤雄又表示，印象杭州就是秀氣，在創新科技的發展方面，浙江省以及杭州更是走在國家最前列。他指出，杭州國家版本館充份顯現秀氣，無論建築、展廳，樹木水池亭台的佈局也有江南才氣，難怪成為網紅打卡熱點。