立法會事務委員會明起訪杭州　考察亞運場地了解體育文化產業發展

立法會民政及文化體育事務委員會將於明日（31日）出發前往杭州，展開為期四日的職務訪問，文化體育及旅遊局局長楊潤雄將應邀參與部分行程。

是次訪問主要考察杭州第19屆亞運會的兩大主要場館，了解杭州市體育產業化和普及化的政策和措施，以及就杭州市推廣全民運動的情況，以讓議員了解杭州市文化產業的發展近況，訪問期間會與省市政府的代表進行交流。



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立法會民政及文化體育事務委員會將於明日（31日）出發前往杭州，至本周四（3日）進行為期四日的職務訪問。訪問團由委員會主席鄭泳舜率領並擔任團長，副主席陳穎欣及委員霍啟剛擔任副團長。

是次訪問的目的，是讓議員考察杭州第19屆亞運會的兩大主要場館，並了解杭州市體育產業化和普及化的政策和措施，以及就杭州市推廣全民運動的情況取得第一手資訊。議員亦會藉此機會，了解杭州市文化產業的發展近況、具體政策和成果。訪問期間，議員會與省市政府的代表進行交流。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（30日）啓程前往杭州訪問，他將參與立法會議員此行的部分行程。

訪問團將到訪杭州市文化廣電旅遊局、杭州大劇院、杭州市體育局、黃龍體育中心。2022年第19屆亞運會組委會、杭州奧體中心、亞運村、中國木雕博物館、東陽盧宅景區及橫店影視城，望職務訪問能讓議員了解杭州市體育產業化和普及化的政策和措施，以及就杭州市推廣全民運動的情況取得第一手資訊，而且能了解杭州市文化產業的發展近況、具體政策和成果。

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