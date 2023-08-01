杭州訪問團到訪黃龍體育中心　鄭泳舜望全運會用科技吸引旅客

杭州亞運將於9月23日至10月8日舉行，立法會民政及文化體育事務委員會正在訪問杭州，以了解當地體育和文化的發展。今日（1日）訪問團與杭州亞運組委會交流，以及到訪杭州亞運的比賽場地之一的黃龍體育中心。團長鄭泳舜表示，亞運會將至，已與中旅社溝通，加快落實境外的售票程序，又讚嘆亞運會運用應用程式（App）助訪客找路，指2025年香港合辦的全運會亦能仿效。



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杭州亞運會9月23日開幕，但港人尚未能買票。鄭泳舜指，得知家人及朋友都想現場觀看亞運，今天了解票務安排，得知主辦方委託中旅社在境外售票，於是今日與中旅社商討加快售票程序。他說，中旅社稍後將會推出多個門票組合，向香港市民銷售。

他表示，參觀黃龍體育中心的過程中發現主辦單位都運用了許多科技元素，其中印象深刻的是場地運用應用程式（App），為訪客導航，到訪不同的場地。他希望香港2025年的全運會亦可加入科技元素，並大力宣傳。鄭泳舜又提及部份亞運會的場地都是經翻新，香港也可仿效，既為全運會增加設施又能降低成本。

鄭泳舜又形容香港及杭州都是文化氣息濃厚的地方，是次亞運會杭州希望可吸引更多旅客，讓運動員不只是前來比賽，更可留在杭州旅遊幾天。他指香港亦可仿效，希望全運會吸引更多旅客訪港。