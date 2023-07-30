游泳世錦賽直擊｜歐鎧淳接力游出最快的100背　建亞運前最大信心

周日（30日）在福岡舉行的長池游泳世界錦標賽最後一日，港隊出戰女子4X100米混合泳接力，歐鎧淳以1分00.75秒完成第一棒背泳，比她日前出戰100背初賽快0.33秒，她難以置信：「我已不知道幾多年沒有游過正秒。」

「正秒」，即游出時間的秒數位在0.00秒至0.99秒之間，歐鎧淳上一次游出「正秒」，是2019年8月的游泳世界盃，當時她苦練多時、耗盡血汗，終於在100背衝得1分00.22秒，取得奧運資格——「正秒」對她來說就是一個不易觸及的目標，而今天是她4年來首次做到，成為她出戰亞運的最大信心。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



香港隊出戰4X100米混合泳接力，以4分04.89秒完成。（楊宇翹攝）

負責女子4X100米混合泳接力的第一棒（背泳），歐鎧淳獲得「第二個」100背的機會，比起數天前的100背初賽游出1分01.08秒，今槍快了0.33秒，踏入1分00.75「正秒」，其實在今屆世錦賽100背，這個時間足以游入準決賽。「我有點不是很相信，返去再看看。」她也忘記了自己上次游出「正秒」是什麼時候。

翻查紀錄，其實歐鎧淳上一次游出「正秒」，是2019年8月的游泳世界盃，她當時於100背決賽中游出1分00.22秒，除了打破香港紀錄、取得銅牌，更達到奧運100背A標，取得出戰東京奧運的資格。

今天，這個「正秒」意義大不同——是亞運前的定心丸。「我覺得今次是亞運前很好的踏腳石，也是一個預演，至少50%覺得穩陣，對自己在亞運的表現會有信心。」最後一天的最後一項，讓她更有信心面對接下來賽事。

歐鎧淳負責第一棒背泳，游出1分00.75秒。（楊宇翹攝）

今屆世錦歐鎧淳分別出戰50背、100背、4X100米自由泳接力和今天的混合泳接力，她感嘆1分00.22秒這個時間，是久違的好結尾：「以前到最後會很累，今天其實心理上都很辛苦，但熱身都要自己照衝，很久沒有游過一個好結尾了。」已屆31歲，長達8天的賽事，歐鎧淳拚到最後仍可以比上一槍快，這個「正秒」的意義是：歐鎧淳依然可以。