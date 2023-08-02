中大改組｜消息：吳樹培被批違中立　停止參與改組　需交報告

中大校政改革近日引起爭議，早前有逾千名校友參與網上聯署，反對3名議員校董提出的方案。消息指，昨日（1日）的中大校董會會議上，參與聯署的中大副校長（行政）、校董會秘書吳樹培，被批評參與聯署有違中立、曾「僭越」校董會主席權力制訂議程，即時被停止其參與校內改組工作，並需要在5日內向校董會提交報告。



中文大學副校長吳樹培。（資料圖片）

被停參與改組工作後 吳樹培仍有列席校董會議

據悉，校董會昨日會議上，吳樹培被批參與聯署有違中立，被即時停止其參與校內改組工作，當時更有人稱若吳不介意，可以繼續列席，亦可選擇離場，最後吳選擇列席旁聽校董會會議。而校董會停止吳樹培參與校政改組工作，原因不單止是參與聯署，而是吳早前曾繞過校董會制訂議程之餘，亦曾經發生校董會主席查逸超曾要求召開校董會會議，但吳樹培並無安排。

另外，有指昨日曾有人提出支持「2016年方案」，但有校董稱違反議程，最後未有進行表決。

上周五立法會審議由3名議員校董、即自由黨張宇人、民建聯劉國勳和工聯會鄧家彪提出的《2023香港中文大學（修訂）條例草案》委員會上，工聯會議員梁子穎點名批評吳樹培「隻手遮天」，認盡快處理修例工作，讓中大重回正軌。

吳樹培管理中大多個行政部門

根據中大網頁介紹，吳樹培為中大副校長（行政）及秘書長，負責統籌大學的專業及行政服務，支援教學、研究及知識轉移等大學核心工作。他管理的行政部門，包括校園發展處、物業管理處、財務處、人力資源處、內部審核處、保安及交通事務處、社會責任及可持續發展處，及大學秘書處。他亦在協理副校長（校外聯繫及推廣）的支援下處理傳訊及對外事務。

吳樹培於2007年加入中大，2008年出任教務長，2011年起同時出任大學秘書長，2017年4月開始擔任副校長（行政），並繼續以大學秘書長身份擔任大學校董會秘書。

他先後於英國鄧迪大學及倫敦大學取得數學、哲學及神學學位。