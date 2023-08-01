中大改組｜氣氛良好惟難統一意見　聯署校友林偉雄：段崇智無沮喪

中大校董會今日（1日）召開閉門會議，討論改組事宜。有份提出《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》的私人草案的中大校董、民建聯立法會議員劉國勳形容會議氣氛良好、以事論事，又指校董會將討論專責小組於4月17日提交的建議方案，直言：「校董會就中大管治有跟進行動。」



至於聯同校友評議會選任校董楊于銘發起「多方共嬴方案」網上聯署的中大校董林偉雄坦言：「要大家意見統一係無可能㗎啦」，惟拒絕回應會議上有否出現火花。被問到校董會有否就前特首梁振英今早（1日）在社交平台上發帖，主張廉政公署刑事調查段崇智約滿獎金一事，林偉雄表示：「佢仲係個『Happy Man』（快樂的人）。」



劉國勳稱，會議氣氛良好，大家有就不同意見交流，但都以事論事。對於有否討論楊于銘的方案，劉稱校董會其實在4月17日已經有決定，最近曾有其他「僭建」方案出現，但都不是事實，校董會都會根據4月17日的方案繼續討論。

林偉雄形容現場氣份熱烈、和善。被問到會上有否討論「多方共贏方案」的可行性，或就方案進行表決，林偉雄僅表示，所有與會者都可以表達自己意見，不過他坦言：「要大家意見統一係無可能㗎啦」，惟在追問會上哪些討論環節出現「火花」時，他多翻重申：「交返畀校董會答啦。」

拒回應有否討論段崇智約滿獎金 稱：佢無沮喪嘅

前特首梁振英今早（1日）在社交平台上發帖，主張廉政公署刑事調查中大校長段崇智約滿獎金事件，被問到會上有否就此事進行討論時，林偉雄重申會議聚焦點在於中大校董會改革，不過他續指：「段校長仲係開心嘅、無沮喪嘅，佢仲係個『Happy Man』（快樂的人）。」劉國勳則指會議上都是聚焦討論中大管治，校董會就中大管治有跟進行動，會尊重該行動並作出跟進。