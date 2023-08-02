政界紛主動評華府據報拒李家超出席APEC　葉劉：令APEC前途不明

本港政界今日（2日）不約而同，主動評論華府據報決定拒讓行政長官李家超出席亞太經合組織領導人峰會（APEC）。其中，行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀指，若報道屬實，將令APEC前途不明，亦是「對APEC初心的可悲背離」，又稱會對APEC的核心經濟使命造成打擊，進一步削弱其在當今緊張的地緣政治環境下促進參與和對話的能力。



美國《華盛頓郵報》於7月28日引述消息稱，華府決定拒讓李家超出席11月在三藩市舉行的APEC峰會。



葉劉淑儀指若華府真的拒讓李家超出席APEC，將令APEC前途變得不明朗。（資料圖片/廖雁雄攝）

葉劉淑儀今日（2日）在社交網站發文指，根據《香港自治法》第8條，美國總統可豁免對指定外國人實施的制裁，認為美國總統拜登在此條款下有廣泛的酌情權，不作出豁免決定是一個政治行為，將會對APEC自成立以來一直亮麗的區域經濟合作招牌，「投下一記致命的一擊」。

她指，如果李家超被禁止出席APEC峰會，香港要考慮是否值得另派一位未受制裁的經濟領袖，代表香港出席峰會。如果政府的共識是禁令對香港是「有害和完全不合理的誹謗」，那麼香港是否應該接受美國的「重複詆毀」。

她續指，北京需要考慮，中國最高領導人是否應該接受這種侮辱，並按照美國的完全不公平的條件出席峰會。葉太認為，中國大陸和香港的缺席，再加上俄羅斯總統普京也可能繼續缺席，將大大地削弱11月峰會的價值。

自由黨發聲明，指美國如拒李家超出席APEC變相立壞先例。（資料圖片/盧翊銘攝）

自由黨：立壞先例做壞規矩 等同冒犯挑釁

自由黨亦發聲明，批評美方作為東道主，倘拒絕邀請香港行政長官與會，變相立壞先例及做壞規矩，等同作出冒犯挑釁行為，令原本緊張的中美關係變得雪上加霜，更是違背以規則為本的國際秩序。

因此，自由黨促請美國應切實履行東道主的基本責任，依照 APEC 的常規及一貫做法邀請行政長官出席會議，不要以自身的利益和考慮 凌駕於國際利益之上，做出錯誤的決定。

陳沛良批評美國霸權和單邊主義。（資料圖片）

陳沛良斥美國「公器私用」

選委界立法會議員陳沛良也指，美國雖然作為今年11月APEC領導人峰會主辦方，但這不代表APEC單方面隸屬於任何一個國家或經濟體。香港作為APEC成員之一，行政長官李家超代表香港出席APEC無需得到任何國家的「同意」或「反對」。

他批評，美國此次的霸權行為、單邊主義，毫無疑問是一場不折不扣的政治騷，「公器私用」，嚴重破壞雙方關係及對話合作，更違背了以規則為本的國際秩序，用政治手段干預經貿交流。美國應立即糾正錯誤做法，並貫徹作為APEC東道主的責任與義務。