張志剛：濫用「軟對抗」是製造內部矛盾肇端　須做好內部團結

一國兩制研究中心總裁、全國政協委員張志剛在報章撰文，呼籲要對「軟對抗」有清晰明確定義，又指一旦把善意建言都當成「軟對抗」，將造成難以估計的破壞和傷害。他強調，濫用「軟對抗」，正是製造內部矛盾的肇端，而香港目前面對最大外部威脅是美西方的「去兩制化」，必須先做好內部團結。



張志剛。（梁鵬威攝）

張志剛今日（3日）刊登於《明報》的文章指，「軟對抗」這個概念誕生後，內涵不斷演化，認為在面對「軟對抗」威脅時，首先要認識甚麼是「軟對抗」，尤其香港是多元社會，反問如意見上的對立是否就構成「對抗」，或者是「軟對抗」？與政府立場持不同意見，是不是「軟對抗」？跟主流民意不一樣，是不是「軟對抗」？

他舉例，曾在網上群組看過一些留言，認為一些對香港目前經濟，尤其餐飲零售惡劣經營環境的報道，都屬「軟對抗」，認為這是非常危險的做法。因按照此邏輯發展下去，任何壞消息的報道、評論及分析，都可能被視為「軟對抗」。

他強調，香港其中一個核心價值是言論自由，反對派確曾利用「言論自由」作幌子包裝其顛覆奪權行為，但在此之外，還有許多發由內心，甚至是良心出發的不同觀念、不同意見。他指，若這些善意的建言，一旦也被劃為等同於「軟對抗」，會造成難以估計的破壞和傷害。

他又指，現時香港面對最大的威脅還來自美西方的「去兩制化」。要應對這個外來挑戰，首先要內部團結。只有內部作最大程度團結，才可應付最大的外部威脅。他指歷史告訴大家的教訓，是一個城堡被攻破的最大危機，是城堡的內部。要做最大內部團結，不要製造無謂的內部矛盾。濫用「軟對抗」，正是製造內部矛盾的肇端。