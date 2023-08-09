接連有樓宇冧石屎　甯漢豪：已識別約900幢未遵辦驗樓通知舊樓

本港近期接連有樓宇發生冧石屎事件，發展局局長甯漢豪今日（9日）指正與業界商討，合作加快進場協助私樓業主維修。她再次重申，法例有要求業主在屋宇署出驗樓令後要跟從並進行維修，否則屬違法。屋宇署已識別約900幢未遵辦驗樓通知的舊樓，做風險評估，再考慮介入維修，其後向業主追討費用，希望屋宇署短期內交代進展。



甯漢豪出席一個活動後指，事件經屋宇署初步檢查發現，樓宇維修進行期間，似乎墮下的石屎是修葺大廈外牆期間移除的批盪，再次提醒承辦商是樓宇維修的重要持份者。她續指，署方未來會和建造業界學會合作加快驗樓速度，希望借助學會的力量加快目標樓宇的風險檢視工作。

甯漢豪表示，局方已就事件要求署方徹查和根據《建築物條例》跟進，同時借事件提醒其他樓宇維修承建商，要確保施工質素。她強調業主有責任維修自己擁有的物業，政府會做好把關工作，包括法例規管和採取行政措施協助業主。

強調不要等通知才注意樓宇狀況 收驗樓令要遵從

被問及有何方法敦促業主驗樓，甯漢豪指，法例有要求業主在署方發驗樓令後遵從，不遵從已經違法，有機會被檢控。她提醒業主，不要等到屋宇署通知才注意樓宇的情況，不論室外或室內如因失修導致有傷亡，業主有機會負上民事責任或刑事責任。

她指屋字署與不同學會保持溝通，相關學會不斷進行教育，也會協助當局對目標樓宇的風險檢視。 她又指，目前有數千幢樓宇未遵辦驗樓通知，部分大廈已完成驗樓但未展開修葺工程，屋宇署會向相關業主發信，提醒如果工程進度不理想，或未有具體計劃，屋宇署年底會考慮檢控，但如果有業主冥頑不靈，大廈有很大風險，署方亦不會等到年底才檢控。她又強調，業主不應看輕樓宇維修的責任，亦不應等屋宇署介入維修。

甯漢豪敦促業主，收到驗樓令就要遵從。（李宇婷攝）

何安誠料每年建造工程量達3000億

出席同一場合的建造業議會主席何安誠指，「組裝合成」建築法勢必成為建造業的焦點，不但積極採用 「組裝合成」建築法，更在本地設立生產線，預計未來香港每年的建造工程量將達到3,000億元。何安誠提到，位於東京街和福榮街的住宅項目是香港首個採用「組裝合成」建築法的私人項目，這個標誌性項目的模組就是由內地供應商提供。

議會工作方面，何安誠指為進一步促進區域協作，加強建造業議會在中國內地的業務拓展，議會成立內地事務部和大灣區建造拓展平台。