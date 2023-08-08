冧石屎｜工程師學會倡無人機分析舊樓　促政府介入維修三無大廈

旺角新興大廈今日（8日）再有石屎剝落，擊中一架行駛中的雙層巴士，令車頂被砸穿，令舊樓維修問題再次惹起關注。

工程師學會會長李志康（8日）表示，政府應先以無人機等科技，分析舊樓的情況，並即時介入有石屎剝落危機的三無大廈，隨後再研究如何向業主收回維修費，以保障市民的安全。



工程師學會會長李志康。（林穎嫺攝）

工程師學會日前換屆，新任會長李志康下午出席傳媒茶聚時指，現時有不少「三無」和「四無」大廈，政府應立即介入相關舊樓的驗樓和維修問題，並參考現時電梯的做法，協助聘請承建商，「佢哋係缺少業主立案法團，我覺得政府係要幫手搵一個contractor（承建商），幫佢做咗先，之後點將使咗嘅錢同業主攤分，呢個係後話，最緊係保障咗市民大眾嘅利益為先。」

他又建議屋宇署先用無人機，拍攝舊樓外圍，初步分析大廈有否石屎的情況，若有剝落的風險，便可發出通知書，要求業主跟進，以加快整個流程，學會亦會在《施政報告》的諮詢中，提供相關建議。

他又指，現時亦聚焦宣傳為舊樓驗身的重要性，特別是30年以上樓齡的大廈，相關大廈的設計已達維修的年期，「幫幢樓睇醫生嘅重要性，呢個係緊要過點樣罰佢」，學會希望與政府加強合作，將樓宇檢測成為日常文化。

工程師學會上任會長卜國明亦補充指表示，今年天氣炎熱，雨水亦較多，有機會令石屎剝落的情況增加，全港30年以上舊樓達2.6萬幢，估計失修舊樓多達5,000多幢，推算50年以上樓齡的失修舊樓亦多達2,000多幢，近期連串舊樓石屎剝落事件是對失修問題響起警號，惟社會對驗樓的意識不足，惟政府難以檢查全港所有舊樓，強調舊樓的業主和業主立案法團應「自動自覺年年驗身」，有需要時便應維修，一旦有石屎掉下致他人受傷，會有刑事責任。

新興大廈樓齡已達57年，已達到驗樓期限，大廈亦有參與市建局的「樓宇更新大行動2.0」，但疫情致延誤招標承建商。他認為，現時疫情已經過去，業主不應再以此作借口，反應「急起直追」，而政府亦應加強執法，讓業主在限期前完成驗樓和維修。