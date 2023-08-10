美限對華投資　無礙政府推創科　料緊張關係持續至少2-3年

美國總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，限制美國企業未來在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術對華投資，更列出監管某些「受關注國家」的投資，單獨附件中列明有中國、香港和澳門。港府消息人士分析，香港在事件上十分被動，一切取決於國家對應策略，並預期未來兩、三年均會持續面對緊張局面，但強調不影響推動創科發展。



消息人士解釋，仍有待美國財政部長耶倫（ Janet Yellen ）與商務部協商，進一步定義敏感技術和產品，但預計會是針對最高端敏感技術，並非本港現階段規劃要發展的技術，層次有異，故預計禁令不會對政府發展創科產業帶來大衝擊。



至於今次禁令是否美西方國家另一「去兩制化」舉措？如何能令外界信納香港仍保持「兩制」？消息人士指香港唯有做好自己，展示仍保持獨特性。



美國限制美企未來在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術對華投資的行政命令，更列出監管某些「受關注國家」的投資，單獨附件中列明包括中國、香港和澳門（路透社圖片）

預期緊張局面至少持續二、三年

消息人士分析，特區政府現時只能觀察事態發展，又承認中美關係緊張起伏，早已預計華府「出招」針對中國的時候，有機會把香港也牽涉其中，更預計未來二、三年類似的緊張情況依然持續，香港將難以「幸免」。同時也不否認，可能令外資對投資本港科創企業時有多一重考量。

難道香港只能坐以待斃？消息人士重申，事態發展將視乎國家如何應對，香港必然要配合。不過，否認政府束手無策，更指特首李家超上任後首度出訪，便選擇沙特阿拉伯和阿聯酋、上月又到東盟三國即新加坡、印尼和馬來西亞，其實正反映出當局深明在中美持續角力情況下，難再依賴過去較受重視的美國或歐洲市場，故要致力開拓其他貿易伙伴。

香港須展示維持「兩制」獨特性

至於美國今次的舉措是否針對港澳的「去兩制化」舉措？消息人士則回應指唯有繼續做好自己，向外展示香港依然享有「兩制」的優勢，例如依然奉行普通法制度。

有行政會議成員亦指，中央極度重視香港保持「兩制」，國家主席習近平去年7月1日訪港時也表明「一國兩制」必須長期堅持。

美國總統拜登簽署行政命令限制美企對3個敏感技術對華投資（路透社圖片）

白宮於9日宣布，總統拜登已簽署行政命令，限制美國企業未來在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術對華投資的行政命令，命令列出監管某些「受關注國家」的投資，並在單獨的附件中列明中國、香港和澳門，路透社形容為「初步目標」。政府官員表示，未來可能會增加更多國家。

該命令授權財政部長，禁止或限制美方對中國企業於3個領域，涵蓋「受關注國家」管轄的某些實體，以及由「受關注國家」的人所擁有的某些實體，所進行的特定交易。財長耶倫將與商務部等其他相關行政部門負責人協商，進一步定義敏感技術和產品，這些技術和產品將受到投資禁令和通知要求的約束。美國財政部正就限制的適當範圍徵求公眾意見，將於45天內接受討論，隨後提出正式規則提案。