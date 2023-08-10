美限對華投資　莊太量：反推動自主研發　議員指等同棄中國大市場

美國總統拜登 (Joe Biden) 昨日（9日）簽署行政命令，禁止美國對中國晶片等3大領域敏感技術進行投資。



中文大學經濟學系副教授莊太量認為，禁令對中港影響不大，反而激發中國科技自主創新。科企商湯戰略顧問、選委界立法會議員尚海龍則認為，禁令會令到本地科企較難取得美國投資，而美國此舉亦等同放棄中國的大市場。



中大經濟學系副教授莊太量。（資料圖片）

莊太量認為，美國的禁令對香港影響不是特別大，而科技本身並不是香港最主要經濟活動，因此對香港本地生產總值（GDP）影響亦不大。

至於對內地影響，莊太量表示禁令反而會激發中國自主創新，又指例如5G等部份領域，中國的技術已經領先，禁令會推動加快中國的科技研發速度。

莊太量：貿易禁令影響對華出售產品的企業

莊太量表示，其實貿易禁令是違背了美國科技界的利益，美國大型企業都在遊說對華限制。而由於美國、台灣、韓國企業售賣產品到中國，禁令反而會打擊他們的利益。他說台灣本來在疫情解禁後經濟迎來大反彈，但就是因為早前美國實行晶片限制，結果影響到生產晶片的台灣，連續兩季經濟負增長。

莊太量認為，禁令無法限制中國發展，只是反映美國害怕，但同時除了貿易禁令之外，沒有一個整體方案對付中國這個經濟對手。

尚海龍認為，在禁令之下，香港相關企業難以取得美國投資。（資料圖片）

尚海龍指本港相關科企較難取得美國投資

尚海龍表示，美國繼對中國實施半導體禁令後，再擬實施投資命令，無疑是「加碼」將中美緊張局勢推至高點，加上命令將對香港及澳門科企的投資納入當中，對香港量子、人工、半導體等科企較難取得美國投資，而美方則意味要放棄中國、優秀企業的大市場，形容是「雙輸局面」。他又直斥美方破壞自由經濟、全球化供應鏈。

陳振英稱美企已透過第三方投資中國

金融界立法會議員陳振英表示，難以統計中國和香港科企獲得的美國投資金額，但他指自美方宣布制裁港府官員後，美企便減少對港企投資，故相信該行政命令不會對港有大影響。

他表示，自美方於2019年起制裁香港官員後，美國企業也較少投資中國或香港的敏感行業，形容美資公司「金蟬脫殼」，不再由美企、美國公民出面投資，而是透過第三方投資。

料影響企業落戶香港 減美科企來港意願

陳振英坦言，面對命令港府「無得話主導要做啲咩」，要視乎國家會否有反制措施。不過他指，香港部份上市公司或持有美國股票，倘國家實施反制裁，相信會牽連甚廣，同時影響香港和美國商界投資高科技企業的自由度。

命令實施會否影響「引進重點企業辦公室」之下企業落戶香港？陳振英直言這必然有影響，相信屆時更難吸引美國企業來港，或投資香港先進企業。至於命令會否影響美國公民股票投資買賣，從而影響本港股市，陳振英指美國現時已有多項股票投資申請限制，惟相信較難將限制擴展至個人，「好難做到咁細」。